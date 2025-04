Maija svētkos būs izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos; 4.maijā Goda ģimeņu karšu īpašniekiem – bezmaksas braucieni

ATD aicina pasažierus pirms katra brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā "www.atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai portāla 1188 sadaļā "Satiksme". Izmaiņas tiek plānotas AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", SIA "Tukuma auto", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", AS "CATA" un SIA "VTU Valmiera" nodrošinātajos maršrutos.

ATD arī atgādina: kā ierasts, 4.maijā visi "Goda ģimene" apliecību īpašnieki var braukt reģionālajos autobusos un arī vilcienos bez maksas. Lai brauciens noritētu patīkami, katram šādam pasažierim jābūt līdzi savai "Goda ģimene" apliecībai un personu apliecinošam dokumentam vai skolēna / studenta apliecībai. Tie jāuzrāda šoferim, konduktoram vai kontrolierim bez īpaša uzaicinājuma. Dokumentiem jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī visa brauciena laikā.

ATD aicina pasažierus vienmēr paņemt biļeti par savu braucienu reģionālajā sabiedriskajā transportā. Statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.