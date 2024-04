Maina Ikšķiles pasta nodaļas darbalaiku Latvijas pasts

Atbilstoši testa periodā novērotajam pasta pakalpojumu pieprasījumam un klientu paradumiem pieņemts lēmums no 2023.gada 6.februāra pastāvīgi mainīt Ogres novada Ikšķiles pasta nodaļas darbalaiku – no šā datuma pasta nodaļa strādās pirmdienās, otrdienās un trešdienās no plkst.7 līdz 18, savukārt ceturtdienās un piektdienās no plkst.7 līdz 17.