Pamatojoties uz savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, tiks mainīta maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2026. gada 1. janvāri tiks veiktas šādas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu tarifos apdzīvotās vietās, kuras apkalpo SIA "Clean R", lielgabarīta atkritumu, mājsaimniecībās radītu būvniecības atkritumu un bioloģisku noārdāmu atkritumu maksā:
Jautājumu gadījumā aicina sazināties ar SIA “Clean R” klientu apkalpošanas speciālistiem, zvanot uz tālruņa numuru 67111001 vai rakstot uz e‑pasta adresi .