Piektdiena, 12.12.2025 22:29
Iveta, Otīlija
Piektdiena, 12.12.2025 22:29
Iveta, Otīlija
Piektdiena, 12. decembris, 2025 20:41

"Clean R" klientiem mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa

OgreNet
"Clean R" klientiem mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa
Foto: www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 12. decembris, 2025 20:41

"Clean R" klientiem mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa

OgreNet

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto, sākot ar 2026. gada 1. janvāri, nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu būs 130 eiro par tonnu (šobrīd tās apmērs ir 120 eiro par tonnu). Dabas resursu nodokļa likme ir viena no komponentēm, kas tiek ņemta vērā, nosakot atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru, informē Ogres novada pašvaldībā.

Pamatojoties uz savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, tiks mainīta maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2026. gada 1. janvāri tiks veiktas šādas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu tarifos apdzīvotās vietās, kuras apkalpo SIA "Clean R", lielgabarīta atkritumu, mājsaimniecībās radītu būvniecības atkritumu un bioloģisku noārdāmu atkritumu maksā:

mceu_56719390611765564727230.png

Jautājumu gadījumā aicina sazināties ar SIA “Clean R” klientu apkalpošanas speciālistiem, zvanot uz tālruņa numuru 67111001 vai rakstot uz e‑pasta adresi .

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?