Ceturtdiena, 09.10.2025 22:16
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:16
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 21. februāris, 2022 13:01

Mainīts Ķeguma pasta nodaļas darba laiks

Mainīts Ķeguma pasta nodaļas darba laiks
Pirmdiena, 21. februāris, 2022 13:01

Mainīts Ķeguma pasta nodaļas darba laiks

Pastiprinoties Covid-19 pandēmijas negatīvajai ietekmei uz Latvijas Pasta darbību, 2022.gada 21.februārī nestrādās Ogres novada Ķeguma pasta nodaļa Rīgas ielā 10. Pasta nodaļa atsāks darbu 22.februārī ar mainītu darbalaiku – plānots, ka pasta nodaļa līdz 25.februārim strādās pirmdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 10 un no plkst.11 līdz 14.

Ķeguma iedzīvotājiem tiks nodrošinātas sūtījumu piegādes, bet pasta pakalpojumu saņemšanai klienti var izmantot tuvāko pasta nodaļu – Lielvārdes pasta nodaļu Lāčplēša ielā 18a, kas strādā pirmdienās–piektdienās no plkst.7 līdz 18. 

Jebkuru jautājumu gadījumā par pasta pakalpojumu saņemšanu aicinām sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru: 67008001, 27008001,

Latvijas Pasts atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret pandēmijas radītajiem apstākļiem!

Informāciju sagatavoja Vineta Kļaviņa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?