Ķeguma iedzīvotājiem tiks nodrošinātas sūtījumu piegādes, bet pasta pakalpojumu saņemšanai klienti var izmantot tuvāko pasta nodaļu – Lielvārdes pasta nodaļu Lāčplēša ielā 18a, kas strādā pirmdienās–piektdienās no plkst.7 līdz 18.
Jebkuru jautājumu gadījumā par pasta pakalpojumu saņemšanu aicinām sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru: 67008001, 27008001, .
Latvijas Pasts atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret pandēmijas radītajiem apstākļiem!
Informāciju sagatavoja Vineta Kļaviņa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja