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Piektdiena, 28.08.2026 21:07
Auguste, Guste
Piektdiena, 28. augusts, 2026 09:59

Maize bez maksas – Ogres novadā sāk jaunu atbalsta projektu

OgreNet
Maize bez maksas – Ogres novadā sāk jaunu atbalsta projektu
Foto: Ogresnovads.lv
Piektdiena, 28. augusts, 2026 09:59

Maize bez maksas – Ogres novadā sāk jaunu atbalsta projektu

OgreNet

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Zemgales komitejas Ogres birojs ir uzsācis jaunu atbalsta projektu, kura mērķis ir nodrošināt maizes ziedojumus trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm.

Projekta īstenošanai "Latvijas Sarkanais Krusts" ir parakstījis sadarbības līgumu ar SIA "Fazer Latvija", kas nodrošinās maizes ziedojumus cilvēkiem, kuriem ikdienā nepieciešams papildu atbalsts, informē Ogres biroja pārstāvji.

Šī iniciatīva sniegs praktisku palīdzību iedzīvotājiem, vienlaikus veicinot sadarbību starp nevalstisko sektoru un uzņēmējiem, lai pārtikas ziedojumi nonāktu pie cilvēkiem, kuriem tie ir visvairāk nepieciešami.

Maizes ziedojumu saņemšana paredzēta katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 16.00 līdz 18.00 Liepu gatvē 12, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Tālrunis uzziņām - 29266059.

"Latvijas Sarkanais Krusts" aicina ikvienu izmantot pieejamo atbalstu un informēt par šo iespēju cilvēkus, kuriem maizes ziedojums var būt nozīmīgs atbalsts ikdienā.

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