Aizvadītajā nedēļas nogalē Ogres novada teritorijā norisinājās “Mājas kafejnīcu dienas”. “Mājas kafejnīcu dienās” piedalījās 15 māju saimnieki no Ogres un Ikšķiles, kā arī Ogresgala, Madlienas, Tomes, Lielvārdes, Tīnūžu, Lauberes un Krapes pagastiem.
Saimnieki tika aicināti vērt savas “Mājas kafejnīcas” durvis un uzņemt apmeklētājus ļaujot tiem izbaudīt vietējo kulināro piedāvājumu, iepazīstot arī to tradīcijas un kultūru. Savas durvis ikvienam apmeklētājam vēra gan esoši ēdināšanas uzņēmumi, gan saimniecības un vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai viesu uzņemšanu.
Mājas kafejnīcu piedāvājums bija ļoti plašs, galdā tika celtas rudens veltes, ģimenes tradīcijās loloti gardumi, sātīgi pamatēdieni un bija arī iespēja piedalīties ēdiena gatavošanā. Kopā mājas kafejnīcas Ogres novadā pulcējušas 2025 viesus no visas Latvijas, kā arī viesus no Vācijas un Francijas. Viesu skaits katrā no mājas kafejnīcām bija atšķirīgs - sākot no 20 viesiem beidzot ar 412 viesiem un tukšiem katliem. Kā atzina māju saimnieki – šī bija vērtīga iespēja izmēģināt savus spēkus viesu uzņemšanā un ēdināšanā. Saņemtas neskaitāmas labas atsauksmes, gūta iedvesma nākotnes izaugsmei un gūta neatsverama pieredze viesmīlībā.
-“Aitu kūts skatuvē”viesiem bija iespēja iepazīties ar aitām, trušiem, kaķiem un paštaisītu ēdienu muzikālā atmosfērā.
Piemājas saimniecībā “Akmeņkalni” bija iespēja baudīt mājās gatavotu ēdienu no vistu un paipalu olām, vistas gaļas un piemājas saimniecībā audzētiem sezonāliem dārzeņiem, kā arī iepirkties vietējo labumu tirdziņā.
-“Dižbajāru račo” viesus lutināja ar baudīt franču kantri stila sajūtām omulīgā lauku atmosfērā, turklāt bija gan sildoša zupa, pikants otrais ēdiens, salāti un deserts.
-Zemnieku saimniecībā “Dobelnieki” piedāvāja uz grila pagatavotu briežu gaļas produkciju ar pašmāju audzētiem dārzeņiem piedevās, saldajā ābolu biezeni no mājās audzētiem āboliem ar biezpiena krēmu.
-Mājas kafejnīcā “Flavo rFlip” Selēku ezera krastā viesiem galdā sniedza pašu mežā savāktas veltes ar latviešu iecienītām piedevām, papildus piedāvājot iespēju nodoties ūdens priekiem un izsildīties baļļā.
-“Garšu sētā” Tomes pagastā norisinājās uzņēmuma viena gada jubileja, kur viesi tika cienāti ar izsmalcinātu restorāna vārda cienīgu ēdienkarti rudenīgās noskaņās, varēja iepirkties vietējo ražotāju mini tirdziņā, kā arī par muzikālo noformējumu parūpējās talantīgais mūziķis Toms Kalderauskis.
-Savukārt “Indiņos”, Madlienas māju saimnieki viesus cienāja ar uz ugunskura gatavotiem ēdieniem, tostarp, ar kazanā gatavotu cūkgaļas plovu, soļanku, ķirbju krēmzupu un citiem ēdieniem.
-Mājas kafejnīcā “Pie Pētera” papildus dažādām uz ugunskura gatavotām zupām viesiem bija iespēja baudīt aktīvās atpūtas centra “Akoti”sniegtos pakalpojumus un nodoties aktīvai atpūtai pie dabas.
-Tāpat netālu no Špakovska parka un jaunā Ogres gājēju tilta “Ķentes gardumu” mājas kafejnīcā galdā tika celti belaši, pankūkas ar dažādiem pildījumiem un kūpinājumi.
-Mājas kafejnīcā „Pie Labumu bodes”, baudot uz uguns gatavota jēra zupu ar pašceptu maizīti un zaļumu sviestu, bija iespēja iegādāties savu Ikšķiles suvenīrmonētu.
-“Lūšu dravas” mājas kafejnīcā apmeklētājiem bija iespēja baudīt trīs kārtu ēdienkarti, kuru caurvija medus notis, kā arī iepazīties un izmēģināt savu roku disku golfā.
-Garstrobārs “Melnā Kamene” Ogrē viesus cienāja ar ķirbju krēmzupu, siļķi un plātsmaizi vai bukstiņputru, gaileņu krēmzupu un ābolu desertu.
-Savukārt “Pie Mimi” viesus sagaidīja sažādu veidu kartupeļu pankūkas un karstmaizītes ar veselīgu tēju vai kafiju, kā arī iespēja apmeklēt keramikas trauku izstādi.
-Rudenīgas viesības ābeļdārzā bija sarūpējusi mājas kafejnīca “Viesības ābeļdārzā” “Zaļumniekos”, kur viesi tika aicināti izbaudīt gardos ēdienus mājīgi iekārtotā brīvdabas kafejnīcā un pārbaudīt savus spēkus dažādās dārza spēlēs, salasīt līdzņemšanai ābolus vai vienkārši baudīt dabu.
Visbeidzot Krapē, mājas kafejnīcā “Krapes Crepes” viesi varēja izmēģināt savas spējas kulinārijā,paši cepot pankūkas jautrā atmosfērā un iepazīstoties ar veselību stiprinošiem pļavas augu eliksīriem.
PPP biedrība “Zied zeme” izsaka pateicību ikvienam “Mājas kafejnīcu dienu” māju saimniekam, visiem sadarbības partneriem un koordinatoriem par ieguldīto darbu, enerģiju un radīto krāšņo gastronomisko piedzīvojumu! Paldies visiem “Mājas kafejnīcu dienu” apmeklētājiem par atsaucību, labajiem vārdiem un kopā aizvadītajām pirmajām, bet ne pēdējām “Mājas kafejnīcu dienām” Ogres novadā!
“Mājas kafejnīcu dienu” ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas dienas notiek jau vairākus gadus, un šis gads nav izņēmums. Igaunijā "Mājas kafejnīcas dienas" notiek vasarā un agrā rudenī dažādos reģionos un dažādos datumos, parasti nedēļas nogalēs. Igauņi aicina viesus savās lauku sētās - uz mājas kafejnīcām, kas ir atvērtas tikai tajā konkrētajā dienā, dodot iespēju nogaršot vietējos mājas ēdienus, kas gatavoti no vietējām izejvielām. Citreiz maltītes tiek pasniegtas ļoti unikālās un mājīgās vietās, kur ikdienā nav kafejnīcas, piemēram, šķūņos. Katrā reģionā, kur notiek "Mājas kafejnīcu dienas", ir iespēja atklāt dažādas unikālas kafejnīcas, kas ir raksturīgas tieši šai vietai un kurās tiek pasniegts ēdiens, pamatojoties uz ģimenes receptēm.
Informāciju sagatavoja Iluta Jansone,“Mājas kafejnīcu dienu” Ogres novadā koordinatore.