-Tev būs iespēja iepazīties ar aitām, trušiem, kaķiem un paštaisītu ēdienu muzikālajā “Aitu kūts skatuvē”.
-Piemājas saimniecībā “Akmeņkalni” varēsi baudīt mājās gatavotu ēdienu no vistu un paipalu olām, vistas gaļas un piemājas saimniecībā audzētiem sezonāliem dārzeņiem.
-“Dižbajāruračo” varēsi baudīt franču kantri stila sajūtas ar zirgu klātbūtni, turklāt būs gan sildoša zupa, pikants otrais ēdiens, salāti un deserts, kā arī gaļas, siera un dārzeņu plates.
-Zemnieku saimniecībā “Dobelnieki” piedāvās uz grila pagatavotu briežu gaļas produkciju ar pašmāju audzētiem dārzeņiem piedevās, saldajā - ābolu biezeni no mājās audzētiem āboliem ar biezpiena krēmu.
-Mājas kafejnīcā “FlavorFlip” Selēku ezera krastā būs iespēja baudīt pašu mežā savāktas veltes ar latviešu iecienītām piedevām.
-“Garšu sētā” Tomes pagastā tevi cienās ar izsmalcinātu restorāna vārda cienīgu ēdienkarti rudenīgās noskaņās, turklāt tiks atzīmēta uzņēmuma viena gada jubileja.
-Savukārt “Indiņos” Madlienas pusē tevi cienās ar uz ugunskura gatavotiem ēdieniem, tostarp, ar kazanā gatavotu cūkgaļas plovu, soļanku, ķirbju krēmzupu un citiem ēdieniem.
-Mājas kafejnīcā “Pie Pētera” papildus dažādām uz ugunskura gatavotām zupām varēsi baudīt aktīvās atpūtas centra “Akoti” sniegtos pakalpojumus.
-Tāpat netālu no Špakovska parka un jaunā Ogres gājēju tilta “Ķentes gardumu” mājas kafejnīcā tev būs iespēja baudīt belašus, pankūkas un kūpinājumus.
-Mājas kafejnīcā „Pie Labumu bodes”, baudot uz uguns gatavota jēra zupu ar pašceptu maizīti un zaļumu sviestu, būs iespēja iegādāties savu Ikšķiles suvenīrmonētu.
-“Lūšu dravas” mājas kafejnīcā apmeklētājiem būs iespēja baudīt trīs kārtu ēdienkarti, kuru caurvīs medus notis, kā arī uzspēlēt disku golfu.
-“Melnā Kamene” Ogrē tevi cienās ar ķirbju krēmzupu, siļķi un plātsmaizi vai bukstiņputru, gaileņu krēmzupu un ābolu desertu.
-Savukārt “Pie Mimi” tevi sagaidīs dažādu veidu kartupeļu pankūkas un karstmaizītes ar veselīgu tēju vai kafiju, turklāt tev būs iespēja apmeklēt keramikas trauku izstādi.
-Rudenīgas viesības ābeļdārzā sarūpējusi mājas kafejnīca “Viesības ābeļdārzā” “Zaļumniekos”, kur viesi tiks aicināti izbaudīt gardos ēdienus mājīgi iekārtotā brīvdabas kafejnīcā un pārbaudīt savus spēkus dažādās dārza spēlēs, salasīt līdzņemšanai ābolus vai vienkārši baudīt dabu.
-Visbeidzot Krapē, mājas kafejnīcā “Krapes Crepes” tev būs iespēja pašam sacept savas pankūkas jautrā atmosfērā un iepazīties ar veselību stiprinošiem pļavas augu eliksīriem un, ja pieteiksiet iepriekš, tad iespējama arī sojas sveču liešanas nodarbība.
Krāšņi? Protams!
Brauc ciemos uz Ogres novadu - iepazīsti, izgaršo un baudi!
Vairāk informācijas tīmekļa vietnē- ej.uz/MKDOgre
Informāciju sagatavoja Iluta Jansone, “Mājas kafejnīcu dienu” Ogres novadā koordinatore