SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīs šādas dzīvojamās mājas Ogrē: Grīvas prospektā 6, Grīvas prospektā 13, Mālkalnes prospektā 9, Mālkalnes prospektā 18, Tīnūžu ielā 15.
Privatizācijas likums nosaka, ka pēc privatizācijas procesa uzsākšanas dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Savukārt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļu īpašnieku kopība) uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, noslēdzot rakstveidā ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.
Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēguši pārvaldīšanas līgumu ar pārvaldnieku, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Ogres novada pašvaldības šī uzdevuma izpildes funkcijas ir deleģējusi pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks”.
Kopš 2019. gadā Ogres novada pašvaldība kopā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” aktualizēja jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, šis process norisinās arvien aktīvāk.
Ogres pilsētā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, pamatojoties uz šo māju dzīvokļu īpašnieku kopības izzvēli, veic vairāki uzņēmumi – SIA “Ogres Namsaimnieks, SIA “Namu pārvaldīšana”, SIA “Senču nami”, SIA “Latvijas Namsaimnieks”, SIA “Mītnes”, SIA “Ēku projekti & Pārvaldīšana”.
Ogres novada pašvaldība aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēgt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām atbilstošu pārvaldīšanas līgumu.
Pašvaldība arī aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus atbildīgi izraudzīties savas mājas pārvaldnieku un rūpīgi izvērtēt tā sniegto pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu, kā arī pārliecināties par tā pieredzi un kompetenci pārvaldīšanas jomā.
Informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas kārtību pieejama SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapā.