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Otrdiena, 21. jūlijs, 2026 10:00

Mājās tiksim! Pēc Lielvārdes jubilejas svētkiem kursēs papildu nakts vilcieni uz Rīgu un Aizkraukli

OgreNet / Leta
Mājās tiksim! Pēc Lielvārdes jubilejas svētkiem kursēs papildu nakts vilcieni uz Rīgu un Aizkraukli
Ilustratīvs attēls
Otrdiena, 21. jūlijs, 2026 10:00

Mājās tiksim! Pēc Lielvārdes jubilejas svētkiem kursēs papildu nakts vilcieni uz Rīgu un Aizkraukli

OgreNet / Leta

AS "Pasažieru vilciens" (PV) pēc Lielvārdes pilsētas svētkiem naktī no sestdienas, 25. jūlija, uz svētdienu, 26. jūliju, nodrošinās papildu nakts vilcienu "Vivi" reisus uz Rīgu un Aizkraukli.
Vilciens no Lielvārdes uz Rīgu aties plkst. 1, bet uz Aizkraukli - plkst. 1.05. Lielvārde šogad svin 825 gadu jubileju, ko piektdien, 24. jūlijā, un sestdien, 25. jūlijā, atzīmēs ar vairākiem pasākumiem. Svētki noslēgsies 25. jūlija vakarā ar koncertuzvedumu "Ieausti laikā", kurā piedalīsies amatiermākslas kolektīvi, un koncertu, kurā uzstāsies Latvijā zināmi mākslinieki.

PV uzsver, ka abi papildu reisi aties no citiem sliežu ceļiem nekā ierasts. Vilciens maršrutā Lielvārde-Rīga aties no otrā sliežu ceļa, bet vilciens maršrutā Lielvārde-Aizkraukle - no pirmā sliežu ceļa.

Vilciena pietura Lielvārdē atrodas aptuveni septiņu minūšu gājienā no svētku skatuves Spīdalas saliņā.

Vilcieni no Rīgas uz Lielvārdi darba dienās un brīvdienās kursē vienu līdz divas reizes stundā pēc intervāla grafika, sākot ceļu no Rīgas Centrālās stacijas devītajā un 39. minūtē.

"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas, tostarp informāciju par papildu reisiem.

PV atgādina, ka konduktoriem vienmēr pie formas tērpa ir piestiprinātas kameras, kas nepieciešamības gadījumā ļauj sazināties ar atbildīgajiem dienestiem. Paredzot lielu pasažieru skaitu, nakts vilcienu maršrutos PV papildus nodrošinās arī apsardzes darbinieku klātbūtni.

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