PV uzsver, ka abi papildu reisi aties no citiem sliežu ceļiem nekā ierasts. Vilciens maršrutā Lielvārde-Rīga aties no otrā sliežu ceļa, bet vilciens maršrutā Lielvārde-Aizkraukle - no pirmā sliežu ceļa.
Vilciena pietura Lielvārdē atrodas aptuveni septiņu minūšu gājienā no svētku skatuves Spīdalas saliņā.
Vilcieni no Rīgas uz Lielvārdi darba dienās un brīvdienās kursē vienu līdz divas reizes stundā pēc intervāla grafika, sākot ceļu no Rīgas Centrālās stacijas devītajā un 39. minūtē.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas, tostarp informāciju par papildu reisiem.
PV atgādina, ka konduktoriem vienmēr pie formas tērpa ir piestiprinātas kameras, kas nepieciešamības gadījumā ļauj sazināties ar atbildīgajiem dienestiem. Paredzot lielu pasažieru skaitu, nakts vilcienu maršrutos PV papildus nodrošinās arī apsardzes darbinieku klātbūtni.