Ļaujot putniem uzturēties ārpus slēgtām telpām, mājputnu īpašniekiem un turētājiem obligāti ievērojami vairāki piesardzības pasākumi, lai mazinātu risku pārnest augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāju no savvaļas putniem uz mājputniem.
Šie ierobežojumi ir:
1. mājputnus, kas ir ūdensputni, ir aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs,
2. ir aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām,
3. mājputnu dzirdināšanai atļauts izmantot tikai tādu ūdeni, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvē,
4. darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem, ir jānēsā darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.
Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”. kas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.