Mājsaimniecību siltumapgādes uzlabošana pilsētās: var pieteikties ES fondu atbalstam

Projektā ir iespējams papildus veikt arī apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi, saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam) iegādi un uzstādīšanu, elektrotīkla pieslēguma jaudas palielināšanu.
Projektu iesniegumus CFLA pieņems no 2025. gada 1. augusta līdz 16. septembrim. Pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa projektus izvērtēs trīs mēnešu laikā, projekta īstenošana jāveic divu gadu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas.
Projektus CFLA var iesniegt īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas – viena dzīvokļa vai vairāku dzīvokļu mājās pilsētu teritorijās, kuru siltumapgāde nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. Projektā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 4 400 eiro uz vienu projekta dzīvojamā mājā, dzīvokļa īpašumā vai dzīvokļu īpašumos deklarēto iedzīvotāju un varēs segt no 50 % līdz 95 % no projekta attiecināmajām izmaksām atkarībā no izvēlētā siltumapgādes iekārtas veida.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotie grozījumi ES fondu programmas nosacījumos paredz vienkāršotus nosacījumus un papildu iespējas – vēl plašākam iedzīvotāju lokam būs iespēja saņemt līdzfinansējumu videi draudzīgākām apkures tehnoloģijām. Atbalsts būs pieejams arī dzīvojamām mājām ar dažādiem energoresursiem, ja siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasu. Tāpat vienā dzīvojamā mājā varēs kombinēt dažādas tehnoloģijas – piemēram, vienā dzīvoklī siltumsūknis, otrā – granulu katls, ja projekts aptver visas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumus. Atbalstu varēs saņemt arī dzīvokļu īpašumos nesadalītas mājās, ja tās tiks sadalītas atsevišķos dzīvokļu īpašumos līdz projekta beigām.
Konsultācijas par pieejamo atbalstu un projektu iesniegumu sagatavošanu pieejamas CFLA darba laikā, zvanot pa tālruni +371 24002700 vai rakstot
Projektus var sagatavot un iesniegt ES fondu projektu portālā, un sistēmā var reģistrēties, autorizējoties ar eID, eParaksts vai eParaksts Mobile rīkiem. Tehnisko atbalstu par sistēmas lietošanu var saņemt, zvanot +371 20003306 vai rakstot . Vairāk informācijas par reģistrēšanos projektu portālā pieejama CFLA tīmekļvietnē
