Makšķernieks no Latvijas Peipusā neatļauti šķērso kontroles līniju starp Igauniju un Krieviju

Leta
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Leta

Makšķernieks no Latvijas Peipusa ezerā šķērsojis kontroles līniju starp Igauniju un Krieviju un neatļauti iegājis Krievijas pusē, kur viņu aizturējuši Krievijas robežsargi.

Incidents notika trešdienas rītā, kad Igaunijas robežsargs pamanīja cilvēku, kurš nelikumīgi šķērsoja pagaidu kontroles līniju, kas atdala Igauniju no Krievijas. Uz incidentu reaģējušie Krievijas robežsargi aizturēja pārkāpēju, aģentūru BNS informēja Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta Dienvidu prefektūrā.

Vakarā notika Igaunijas un Krievijas robežsargu tikšanās. Neilgi pirms plkst. 19 Krievijas robežsargi nodeva Latvijas pilsoni Igaunijas robežsargiem.

Vīrietis stāstīja, ka bijis aizrāvies ar makšķerēšanu un neuzmanības dēļ neesot pamanījis robežzīmes.

