Ceturtdiena, 09.10.2025 20:33
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:33
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 20. jūlijs, 2021 11:17

Mālkalnes prospektā 43 tiek izbūvēts stāvlaukums

ogresnovads.lv
Mālkalnes prospektā 43 tiek izbūvēts stāvlaukums
Otrdiena, 20. jūlijs, 2021 11:17

Mālkalnes prospektā 43 tiek izbūvēts stāvlaukums

ogresnovads.lv

Lai autobraucējiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi pie izglītības iestādēm, tiek paplašināta un labiekārtota stāvvieta Mālkalnes prospektā 43, Ogrē.

Jaunais stāvlaukums, kas tiek izbūvēts Jaunogres vidusskolas teritorijā, būtiski uzlabos satiksmes organizāciju pie pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) “Dzīpariņš” un “Saulīte”, kā arī Jaunogres vidusskolas sākumskolas ēkas, kas atrodas blakus PII. Līdz šim bērnu nogādāšana uz izglītības iestādēm bija apgrūtinoša, rītos un vakaros veidojās sastrēgumi, taču būvdarbu rezultātā gan vecākiem, gan izglītības iestāžu darbiniekiem būs atvieglota piekļuve izglītības iestādēm. Tāpat uzlabosies arī satiksmes drošība, jo tiks izbūvēts gājēju celiņš no sākumskolas ēkas uz Jaunogres vidusskolu. Stāvlaukums būs publiski pieejams visiem autovadītājiem, taču ar stāvēšanas laika ierobežojumiem.

2021. gada 9. aprīlī Ogres novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Ceļinieks 01”par auto stāvlaukuma izbūvi Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, līguma summa - 139 856, 85 eiro bez PVN. Būvuzraudzību objektā veic SIA "BŪUZ”.

Būvdarbus plānots pabeigt jūlija beigās.

Kā skaidro bijušais Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, viens no idejas atbalstītājiem Juris Laizāns, stāvlaukuma izbūve ir otrais posms apjomīgā labiekārtošanas projekta ietvaros Jaunogres vidusskolas teritorijā. Pirmais posms bija pievedceļa un stāvvietas sakārtošanas darbi 2017. gadā, savukārt turpmākajos gados ir plānots īstenot šī projekta trešo posmu, paplašinot stāvlaukumu skolas teritorijā, kur savulaik atradās siltumnīca.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?