Jaunais stāvlaukums, kas tiek izbūvēts Jaunogres vidusskolas teritorijā, būtiski uzlabos satiksmes organizāciju pie pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) “Dzīpariņš” un “Saulīte”, kā arī Jaunogres vidusskolas sākumskolas ēkas, kas atrodas blakus PII. Līdz šim bērnu nogādāšana uz izglītības iestādēm bija apgrūtinoša, rītos un vakaros veidojās sastrēgumi, taču būvdarbu rezultātā gan vecākiem, gan izglītības iestāžu darbiniekiem būs atvieglota piekļuve izglītības iestādēm. Tāpat uzlabosies arī satiksmes drošība, jo tiks izbūvēts gājēju celiņš no sākumskolas ēkas uz Jaunogres vidusskolu. Stāvlaukums būs publiski pieejams visiem autovadītājiem, taču ar stāvēšanas laika ierobežojumiem.
2021. gada 9. aprīlī Ogres novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Ceļinieks 01”par auto stāvlaukuma izbūvi Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, līguma summa - 139 856, 85 eiro bez PVN. Būvuzraudzību objektā veic SIA "BŪUZ”.
Būvdarbus plānots pabeigt jūlija beigās.
Kā skaidro bijušais Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, viens no idejas atbalstītājiem Juris Laizāns, stāvlaukuma izbūve ir otrais posms apjomīgā labiekārtošanas projekta ietvaros Jaunogres vidusskolas teritorijā. Pirmais posms bija pievedceļa un stāvvietas sakārtošanas darbi 2017. gadā, savukārt turpmākajos gados ir plānots īstenot šī projekta trešo posmu, paplašinot stāvlaukumu skolas teritorijā, kur savulaik atradās siltumnīca.