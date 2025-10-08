Mālkalnes prospektā, Ogrē, uzstādīts jauns betona šaha galds

Lai rosinātu cilvēkus vairāk uzturēties ārā un satikties neformālā vidē, pilsētā uzstādīts jauns āra betona šaha galds ar divām spēļu platformām (šahs un dambrete) un soliem ar atzveltnēm.
Šaha galds novietots gājēju ietves malā, starp kokiem, vietā, kur vasarā lapotne sniegs patīkamu pavēni, bet ziemā - caur kailajiem zariem spīdēs saule, radot gaišu un siltu noskaņu.
Soli aprīkoti ar koka sēdvirsmām un atzveltnēm, kas ir ne tikai estētiski pievilcīgi, bet arī praktiski - koks aukstā laikā nesasniedz tik zemu temperatūru kā betons vai metāls, tāpēc sēdēt uz tiem ērti arī ziemā.
Jaunais šaha galds kļūs par vietu, kur satikties, domāt un sarunāties – soli pa solim stiprinot pilsētas kopienas dzīvo ritmu.
Aicinām ikvienu turp doties un izmēģināt savu roku šaha spēlē!
Iedzīvotāju grupa izsaka pateicību Ogres novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu.