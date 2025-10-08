Trešdiena, 08.10.2025 21:01
Aina, Anete
Trešdiena, 08.10.2025 21:01
Aina, Anete
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 16:10

Mālkalnes prospektā, Ogrē, uzstādīts jauns betona šaha galds

Iedzīvotāju grupa “Šahisti”
Mālkalnes prospektā, Ogrē, uzstādīts jauns betona šaha galds
Foto: Ogres novads. Foto tapis sadarbībā ar MI.
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 16:10

Mālkalnes prospektā, Ogrē, uzstādīts jauns betona šaha galds

Iedzīvotāju grupa “Šahisti”

Iedzīvotāju grupa “Šahisti” projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros ar projektu “Šaha spēle” ir uzstādījusi betona šaha/dambretes galdu Mālkalnes prospektā, Ogrē.

Lai rosinātu cilvēkus vairāk uzturēties ārā un satikties neformālā vidē, pilsētā uzstādīts jauns āra betona šaha galds ar divām spēļu platformām (šahs un dambrete) un soliem ar atzveltnēm.

Šaha galds novietots gājēju ietves malā, starp kokiem, vietā, kur vasarā lapotne sniegs patīkamu pavēni, bet ziemā -  caur kailajiem zariem spīdēs saule, radot gaišu un siltu noskaņu.

Soli aprīkoti ar koka sēdvirsmām un atzveltnēm, kas ir ne tikai estētiski pievilcīgi, bet arī praktiski - koks aukstā laikā nesasniedz tik zemu temperatūru kā betons vai metāls, tāpēc sēdēt uz tiem ērti arī ziemā.

Jaunais šaha galds kļūs par vietu, kur satikties, domāt un sarunāties – soli pa solim stiprinot pilsētas kopienas dzīvo ritmu.

Aicinām ikvienu turp doties un izmēģināt savu roku šaha spēlē!

Iedzīvotāju grupa izsaka pateicību Ogres novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?