Normunds Rutulis savā “Facebook” kontā raksta: “Dārgie līdzcilvēki! Man trūkst vārdu… Man kauns! Gribas zemē ielīst. Bet skaidrs, ka tas nav iespējams. Tas ir arī kā atgādinājums sev, ka vēl vakar tu esi augstā lidojumā, bet jau pēc mirkļa, patiešām tikai pēc mirkļa, vari būt dziļā bedrē. Ar milzīgu nožēlu atzīstu, ka mans tā vakara lēmums dzērušam sēsties pie stūres nav attaisnojams. Tas notika … Un tā ir mana, un tikai mana vaina, gan par to, ka neatturēju sevi iedzert, gan par to, ka tādā stāvoklī biju pie stūres, apdraudot jūs visus.
Es vēl nezinu, kāds būs man piespriestais sods, bet skaidri zinu, ka es noteikti gribētu aktualizēt šo savu stāstu kā sliktu piemēru, no kura gūt mācību. Un tā ir situācija, kurā nevajadzēja nonākt ne man, ne kādam citam.
Saprotu, ka esmu sakaitinājis daudzus. Šīs dusmas ir daļa no soda un es to pieņemu. Lūdzu piedošanu ikviena priekšā, kurā šis negadījums radījis vilšanos manī! Pašlaik komentārus vairāk nesniegšu, jo man nepieciešams laiks, lai situāciju, kurā esmu nonācis es, mana ģimene, draugi un kolēģi, “sagremotu”.”
Pēc dziedātāja publiskās atvainošanās komentāru sadaļā dominē atbalsts un aicinājumi izturēt šo situāciju. Vienlaikus netrūkst arī kritisku viedokļu par notikušā nopietnību.
Liela daļa komentētāju uzsver cilvēcisko faktoru un kļūdu neizbēgamību. “Mēs visi pieļaujam kļūdas, jo esam tikai cilvēki,” raksta viens no komentētājiem, piebilstot, ka svarīgākais ir no tām mācīties. Līdzīgu domu pauž arī citi, norādot, ka dzīvē gadās paklupt un būtiski ir uzņemties atbildību.
Daudzi komentētāji pauž emocionālu atbalst. “Turies, viss būs labi,” “Izturību,” un “Būs labi!” ir biežāk sastopamie vēstījumi. Vairāki uzsver, ka pozitīvi vērtē mākslinieka drosmi publiski atzīt savu vainu, norādot, ka tas nav viegli.
Vienlaikus netrūkst arī stingrāku viedokļu. Daļa komentētāju atgādina, ka braukšana alkohola reibumā ir smags pārkāpums un “likums visiem ir viens”, uzsverot personīgās atbildības nozīmi.
Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka sestdien, 14. martā, ap pulksten 23.30 Rīgā, Lāčplēša ielā notika automašīnu "Merceds-Benz" un "Cupra" sadursme. Negadījumā neviena persona necieta.
Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis 2,01 promiles stiprā alkohola reibumā. Par ceļu satiksmes negadījumu Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu, bet par braukšanu reibumā ir sākts kriminālprocess.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.