“Katrs tētis savā ģimenē ir mazliet supervaronis. To jāatceras. Tāpēc aicinām bērnus atraisīt savu māksliniecisko fantāziju un savā izvēlētajā tehnikā mums parādīt tieši savu tēti kā varoni, kurš ir mīlēts, cienīts, mazliet apbrīnots un vienmēr gaidīts mājās. Īpaša žūrija gaidīs iesniegtos darbus līdz 18. novembrim un tad vērtēs darbu izveidojumu un oriģinalitāti. Katrā no četrām kategorijām un divās vecuma grupās apbalvosim trīs labāko radošo darbu autorus ar vērtīgām dāvanu kartēm no sporta preču veikala. Ticam, ka caur šo konkursu vēlreiz un kopā paskatīsimies uz tik ierastajām ģimenes lietām - ieraudzīsim, cik daudzi mūsu tēti ir varoņi, bez kuriem nevaram iedomāties savu ģimeni, bez kuriem ģimene nebūtu ģimene” aicina viens no “Latvijas vīru biedrības” radošākajiem pārstāvjiem - arhitekts Ingurds Lazdiņš.
Katrā no 4 kategorijām (zīmējums, eseja, fotogrāfija, video) tiks izvēlēti un apbalvoti trīs labākie radošo darbu autori 2 atsevišķās vecuma grupās – 7 līdz 11 gadus un 12 līdz 16 gadus veci bērni.
Labāko darbu autori tiks nosaukti sestdien, 27. novembrī tiešsaistē kustības “Par dabisku ģimeni” Facebook un Youtube lapās. 1. vietas ieguvēji saņems dāvanu karti 200 eiro apmērā no sporta preču veikala, 2. vietas ieguvēji saņems dāvanu karti 100 eiro apmērā no sporta preču veikala un 3. vietas ieguvēji saņems dāvanu karti 50 eiro apmērā no sporta preču veikala.
Izvēlies savu radošo darbu kategoriju -
-Zīmējums brīvā tehnikā uz A4 formāta lapas vienas puses;
-Eseja latviešu valodā apjomā 1000-2000 zīmes - stāsta, pasakas vai noveles formā;
-Fotogrāfija - digitāla vai izdrukāta - ne lielāka par A4 formātu;
-Video līdz 1 min.
Darbu izstrādes nosacījumi un iesniegšana:
1. Zīmējumus, fotogrāfijas un esejas iesniedz, nosūtot līdz 18. novembrim pa pastu uz adresi: Latvijas vīru biedrība, Lāčplēša iela 23 - 11, Rīga, LV-1011. Uz darba neko neraksta. Zīmējumam vai fotogrāfijai klāt aizmugurē pievieno zīmīti, uz kuras norādīt: darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu,zīmējuma nosaukumu,dzīvesvietu – pilsētu vai novadu,telefona numuru saziņai, kā arī viena vecāka vai aizbildņa telefona numuru saziņai, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties par balvas saņemšanu.
2. Eseju – vai fotogrāfiju digitālā formā iesniedz nosūtot līdz 18. novembrim uz e-pastu . Zem darba tekstā un pavadvēstulē norādīt: darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu,esejas vai fotogrāfijas nosaukumu,dzīvesvietu – pilsētu vai novadu,telefona numuru saziņai, kā arī viena vecāka vai aizbildņa telefona numuru saziņai, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties par balvas saņemšanu.
3. Radošu, tematikai atbilstošu video, garumā līdz 1 min., dalībai konkursā publicēt līdz 18. novembrim dalībnieka TIK TOK vai Facebook kanālā ar mirkļbirku #tetissupervaronis.
Papildus informāciju par konkursu var iegūt mājaslapā www.pargimeni.lv/tetis-supervaronis
Informāciju sagatavoja Inguna Roga-Saulīte, Biedrības Asociācija Ģimene projektu vadītāja