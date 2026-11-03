"Mans zobens ir mans vārds!" Šodien darbu sāk 15. Saeima – tajā arī vairāki ogrēnieši un pat bijušais Valsts prezidents

Šodien, 3. novembrī, uz pirmo sēdi sanāk 15. Saeima. Jaunajā sasaukumā nebūs apmēram divu trešdaļu līdzšinējo deputātu, un daudziem šī būs pirmā parlamentārā pieredze. Arī vēsturiski lielākajā, 41 deputāta “Apvienotā saraksta” frakcijā puse deputātu ievēlēti pirmo reizi.
Ar Ogres novadu saistīti septiņi deputāti
Provizoriskajā 15. Saeimas sastāvā ir septiņi deputāti, kuru dzīve, darbs vai īpašumi saistīti ar Ogres novadu. Pieci no viņiem novadā dzīvo, bet divus ar to saista nekustamais īpašums. Četri deputāti ievēlēti no “Apvienotā saraksta”, divi no prokremliskā saraksta “Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši”, bet viens pārstāv “Nacionālo apvienību”.
Kā vēsta “Ogres Vēstis Visiem”, visvairāk ar Ogres novadu saistīto deputātu ir “Apvienotajam sarakstam”.
Viens no viņiem ir Česlavs Batņa, kurš Vidzemes vēlēšanu apgabalā saņēmis 7233 plusus un 5952 svītrojumus. Batņa dzimis 1979. gadā un dzīvo Ogres novadā. Politikā viņš nav jaunpienācējs. Viņš bijis Ikšķiles novada domes deputāts, bet 14. Saeimā vadīja Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju. Pirms darba Saeimā Batņa vadīja Ādažu vidusskolu, strādāja par pedagogu un diriģēja jaukto kori “Ikšķile”. Viņam ir maģistra grāds mūzikā un skolvadībā, kā arī jurista palīga kvalifikācija. Batņa ir precējies.
Arī P. Dimants ievēlēts no No “Apvienotā saraksta” Vidzemes reģiona saraksta. Viņš saņēmis 4891 plusu un 4713 svītrojumus. Dimants dzimis 1980. gadā, dzīvo Ogres novadā un ir precējies. Biznesa augstskolā “Turība” viņš ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbībā. Pēdējos gados Dimants bijis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra padomnieks. Viņš darbojies arī Latvijas Zaļās partijas valdē un uzņēmējdarbībā. Viņam šī būs pirmā pieredze Saeimā.
Ogres novadā dzīvo arī bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš «Apvienotā saraksta» Latgales sarakstā saņēmis 3289 plusus un 2481 svītrojumu. Vējonis dzimis 1966. gadā Pleskavas apgabalā, bet uzaudzis Madonas pusē. Pēc izglītības viņš ir biologs. Politiskajā karjerā bijis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, aizsardzības ministrs un Saeimas deputāts, bet no 2015. līdz 2019. gadam – Latvijas Valsts prezidents.
Par citiem ar Ogres novadu saistītajiem deputātiem lasīt var šeit.
Fotokolāža: Ogrenet (P.Dimanta Facebook konta video un foto)
Dimants: “Manas saknes ir mans sākums”
Pirms došanās uz Saeimu P. Dimants sociālajā medijā Facebook dalījies personiskās pārdomās. “Mans cīnītāja ceļš turpinās. Es dodos uz Saeimu, neaizmirstot, ka manas saknes ir mans sākums,” viņš raksta.
“Šodien es dodu solījumu savai ģimenei. Esmu vīrs, tēvs un savas dzimtas turpinājums. Manās saknēs ir ziemeļi. Zeme, kur cilvēks iemācījās izturēt aukstumu, cienīt dabu un cīnīties par savējiem. Manī mīt drosme doties uz priekšu arī tad, kad ceļš nav tik zināms. Mans goda kodekss ir disciplīna, goda vārds un atbildība par katru savu soli. Taču šodien es neturu rokās zobenu. Mans zobens ir mans vārds,” uzsver jaunievēlētais deputāts.
Ogrēnietis turpina: “Šodien es dodu solījumu savai ģimenei būt blakus, kad ir grūti, būt par piemēru, kad mani vēro, un turēt vārdu arī tad, kad neviens neskatās uz mani. Manas saknes ir mans sākums. Mana ģimene ir mana atbildība. Mana rīcība ir tas, ko es atstāšu pēc sevis. Dzīvot ar godu un būt vajadzīgam tiem, kurus es mīlu. Tas ir mans solījums, un tas ir mans ceļš.”
Viņa ierakstu komentāros novēlējumus pauduši arī sekotāji. “Vīrs un vārds! Tā arī turēt,” raksta Līga Ružello. Edmunds Timinskis cer, ka Dimants “ieviesīs tur kārtību”. Vija Pudņika novēl, lai viss izdodas, bet Aivars Ošiņš vēl veiksmi, izturību un lai izdodas viss iecerētais.
Par “Apvienoto sarakstu”
“Apvienoto sarakstu” veido trīs partijas – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība un Liepājas partija – un biedrība “Latvijas restarts”. Šajās vēlēšanās apvienība ieguva lielāko mandātu skaitu Latvijas parlamenta vēsturē. Salīdzinot ar 14. Saeimu, mandātu skaits ir vairāk nekā trīskāršojies. Toreiz vēlēšanās saraksts ieguva 15 mandātus, bet laika gaitā frakcija saruka līdz 12 deputātiem. Jaunajā frakcijā 19 deputāti pārstāv Latvijas Reģionu apvienību, 13 – Latvijas Zaļo partiju, trīs – Liepājas partiju, bet seši – biedrību “Latvijas restarts”.