Apbalvojums “Goda Lielvārdietis” tika pasniegts 3 novadniekiem:
Mārītei Puriņai par ilggadēju, profesionālu un mērķtiecīgu darbu izglītības procesa vadībā un Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas attīstībā (piešķirts 2020.gadā).
Andai Zaharenkovai par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu Lielvārdes novada Bāriņtiesā (piešķirts 2020.gadā).
Aina Lukašunas par ilggadēju, profesionālu un mērķtiecīgu ieguldījumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstībā (piešķirts 2021.gadā).
Apbalvojums “Gada Novadnieks 2019” tika pasniegts 1 novadniecei:
Janai Rutmanei par ģimenisko vērtību kopšanu un atbalstu jaunajām māmiņām Jumpravas māmiņu klubā (piešķirts 2020.gadā).
Apbalvojums “Gada Novadnieks 2020” tika pasniegts 3 novadniekiem:
Marutai Jēkabsonei par radošu ieguldījumu grāmatas “Lielvārde gadsimtu mijā 1990-2020” tapšanas procesā (piešķirts 2021.gadā).
Ilgonim Streilim par ieguldīto darbu un radošu pieeju, īstenojot mājas renovāciju Edgara Kauliņa alejā 11, Lielvārdē (piešķirts 2021.gadā).
Birutai Andersonei par nesavtīgu atbalstu pandēmijas laikā grūtībās nonākušajiem pensionāriem un invalīdiem (piešķirts 2021. gadā).
Apbalvojums “Atzinība” tika pasniegts 9 novadniekiem:
Kārlim Lišmanim par nozīmīgu ieguldījumu teātra dzīves attīstībā Lielvārdes novadā (piešķirts 2020.gadā).
Anastasijai Neretniecei par ilggadēju un radošu ieguldījumu Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā (piešķirts 2021.gadā).
Rūtai Kolužai par ilggadēju un radošu ieguldījumu Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā (piešķirts 2021.gadā).
Dacei Vecziediņai par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas attīstībā (piešķirts 2021.gadā).
Ilonai Misānei par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas attīstībā (piešķirts 2021.gadā).
Ritai Platpīrei par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas attīstībā(piešķirts 2021.gadā).
Sarmītei Štekelei par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstībā (piešķirts 2021.gadā).
Mirdzai Tarvidai par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstībā (piešķirts 2021.gadā).
Vijai Plūmei par profesionālu un ilggadēju darbu Jumpravas pagasta izglītības iestādēs (piešķirts 2021.gadā).