Palielinot mobilitātes iespējas Rēzeknes un tās apkaimes iedzīvotājiem, maršruta Rīga-Rēzekne vilciens, kas līdz šim tika izpildīts tikai sestdienās un svētdienās, no Rīgas katru dienu izbrauks plkst.12.01 un no Rēzeknes - 15.16. Vilciens apstājas pieturā "Ogre", "Aizkraukle", "Pļaviņas", "Krustpils", "Viļāni" un "Rēzekne 2". Reisa izpildes laiks virzienā no Rīgas ir divas stundas un 45 minūtes, bet virzienā no Rēzeknes - divas stundas un 44 minūtes.
Lai iedzīvotāji varētu ērtāk un ātrāk nokļūt Indrā un no Indras-Rīgā, maršruta Rīga-Krāslava reiss, kas Rīgā ceturtdienās un piektdienās tiek uzsākts plkst.16.31, tiks pagarināts līdz Indrai. Plānots, ka vilciens Indrā pienāks plkst.20.10. Tāpat piektdienās un sestdienās rīta reiss Indrā tiks uzsākts plkst.5.23, Rīgā iebraucot plkst.9 (vilciens no Krāslavas izbrauc plkst.5.47).
Braucot līdz Indrai, vilciens apstāsies pieturā "Ogre", "Aizkraukle", "Pļaviņas", "Krustpils", "Līvāni", "Daugavpils", "Krāslava" un "Indra". Vilciena biļetes cena no Rīgas līdz Indrai un otrādi maksās 9,45 eiro.