Visvairāk jauno gadījumu konstatēts 51 līdz 55 gadu vecuma grupā, kur saslimušo skaits palielinājies līdz trim. Savukārt 11 līdz 15 gadu un 46 līdz 50 gadu vecuma grupās reģistrēts pa vienam jaunam saslimušajam.
No kopumā reģistrētajiem 42 masalu gadījumiem viens reģistrēts bērnam vecumā līdz pieciem gadiem, 13 gadījumi - bērniem vecumā no sešiem līdz desmit gadiem, 14 gadījumi - vecumā no 11 līdz 15 gadiem, bet viens gadījums - vecumā no 16 līdz 20 gadiem.
Savukārt vecuma grupās no 21 līdz 30 gadiem saslimšanas gadījumi nav reģistrēti. Tāpat pieaugušo vidū viens saslimušais ir vecumā no 31 līdz 35 gadiem, divi - vecumā no 36 līdz 40 gadiem, trīs - vecumā no 41 līdz 45 gadiem, četri - vecumā no 46 līdz 50 gadiem, bet trīs - vecumā no 51 līdz 55 gadiem.
No visiem saslimušajiem 26 ir sievietes, bet 16 - vīrieši.
Kā aģentūrai LETA skaidroja SPKC pārstāve Ilze Ūdre, uzliesmojumā iesaistītas vairākas iestādes un darba vietas, tajā pašā laikā vēl joprojām pastāv kopējā saslimstības izsekojamības ķēde.
Pieaugot saslimušo skaitam, apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels un mainīgs, atzīmē centrā.
Jau ziņots, ka liela daļa saslimušo ir Rīgas Valdorfskolas audzēkņi.
SPKC aicina vecākus un ģimenes ārstus pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu. Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12 līdz 15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija - septiņu gadu vecumā.
Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam.
SPKC atgādina, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī, uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes - paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas -, stingri ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.