Pirmajā adventē, 28. novembrī plkst. 17.00 RKTMC “Mazā Ģilde” Mazajā zālē gaišu, pārdomu pilnu svētku atmosfēru koncertā “Rāmi krastu skalos ūdens” radīs mūziķis un dziesmu autors Kārlis Kazāks un čelliste Undīne Balode. Koncertu var skatīties klātienē, izņemot ielūgumus “Biļešu paradīze” kasēs, vai tiešraidē RKTMC “Mazā Ģilde” Facebook lapā un www.mazagilde.lv.


Kārļa Kazāka un Undīnes Balodes koncerta atmosfēra ir kā radīta Ziemassvētku gaidīšanas laikam. Tajā skanēs mūziķa un dziesmu autora Kārļa Kazāka dziesmas un tautasdziesmas, kas, savijoties ar Undīnes čella skaņām, iegūs mierpilnu un grodu skanējumu. Koncertā mīsies stāsti un mūzika par mums pašiem. Par laiku un cilvēku tajā.


Kārlis Kazāks ir dziesmu autors, televīzijas raidījumu cikla par latviešu valodas izloksnēm veidotājs, “Velomūzika” projekta autors, kā arī dziesmu vārdu autors kormūzikas ciklam "Krastā saviļņots". Nupat izdevis savu pirmo grāmatu "Sākums mūs atrod pats".
Undīne Balode ir čelliste, kuras muzicēšana dzirdama grupā “TheSoundPoets” un stīgu kvartetā “Juno”. Sadarbībā ar Kārli Kazāku muzicē jau vairākus gadus.
Koncertu būs iespējams skatīties arī tiešraidē RKTMC “Mazā Ģilde” Facebook lapā un www.mazagilde.lv. vai arī vēlāk, ierakstu arhīvā.


Informāciju sagatavoja Elīna Čipāne, RKTMC “Mazā Ģilde” projektu vadītāja

