Līdz 25m2 vienkāršāk
Lielākie atvieglojumi attiecas uz tā sauktajām mazēkām, kuru apbūves laukums nepārsniedz 25 m². Pie tām pieder dzīvojamo māju palīgēkas, piemēram, saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, pagrabi, nojumes, āra tualetes un pirtis.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem:
- Lauku teritorijās un ciemos šādas mazēkas turpmāk varēs būvēt, novietot vai nojaukt bez būvniecības ieceres dokumentiem un bez saskaņošanas ar būvvaldi.
- Pilsētās šī atvieglotā kārtība attiecas uz zemes gabaliem, kuros jau ir atļauta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība.
- Svarīgs izņēmums: atvieglojumi nav piemērojami, ja darbi plānoti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās – tur joprojām būs nepieciešams Paskaidrojuma raksts.
"Mēs priecājamies, ka iedzīvotājiem nebūs jātērē laiks un līdzekļi, kārtojot dokumentus vienkāršām dārza palīgēkām," uzsver Ogres novada būvvaldes vadītāja. "Tomēr jāatceras, ka dokumentu neesamība neatbrīvo no atbildības pret kaimiņiem un ugunsdrošību. Ēka joprojām jāmēra un jānovieto prātīgi un, ja nepieciešami skaņojumi, tos jāiegūst rakstveidā, lai izvairītos no strīdiem nākotnē". “Kā papildus vēlos vērst uzmanību uz teritorijas plānojumā noteiktajiem ierobežojumiem palīgēkas novietot priekšpagalmā”.
Lai gan saskaņošana nav vajadzīga, būvētājam ir pienākums ievērot:
- Kaimiņu tiesības: ēka nedrīkst atrasties tuvāk par 4 metriem no zemes robežas. Ja vēlaties būvēt tuvāk, obligāti nepieciešams kaimiņa saskaņojums, arī ja ēku plānots izvietot pret pašvaldības īpašumu, ielu;
- Drošības prasības: jāievēro Aizsargjoslu likums (attālumi no vadiem, upju, ezeru tauvas joslas, ielām un ceļiem) un ugunsdrošības normas;
- Reģistrācija: tā kā šīs ēkas tiek būvētas bez dokumentiem, tās netiks automātiski reģistrētas Kadastrā vai Zemesgrāmatā. Ja iedzīvotājs tomēr vēlas ēku oficiāli reģistrēt, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) joprojām var iesniegt paziņojumu par būvniecību.
Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus neskaidrību gadījumā vērsties Ogres novada būvvaldē uz konsultāciju.