Vienīgais izņēmums būs izglītības iestādes, kurās darbinieki un izglītojamie varēs turpināt izmantot iepriekš centralizēti iegādātās un izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu aizsardzības pakāpi. Arī citviet bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku.
Vajadzība noteikt augstās epidemioloģiskās drošības prasības saistīta ar strauju Covid-19 izplatības pieaugumu. Medicīniskās sejas maskas un respiratori pretstatā auduma maskām ir ar noteiktiem starptautiskiem kvalitātes un drošības standartiem.
Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās trūcīgās un maznodrošinātās personas, maskas var saņemt tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietā - uzrādot izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. Personas ir aicinātas izņemt medicīniskās sejas maskas savlaicīgi!
Personām, kurām no sociālā dienesta puses tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums, maskas piegādās dzīvesvietā.
-Ogres novada Sociālajā dienestā (Upes prospektā 16, Ogrē) pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.08:00 līdz 14:00. E-pasts:
Klientu pieņemšanas vietās, iepriekš sazinoties:
-Madliena (“Pagastmāja”) – 65055154, 28652707;
-Suntaži (Suntaži, “Tautas nams”) – 65037187, 26586088;
-Taurupe (Bērzu iela 6) – 65031954, 65055264;
-Meņģele (“Pagastmāja”) – 65029172, 65055264;
-Krape (Pagasta pārvalde) – 65035648, 20376330;
-Ķeipene (Pagasta pārvalde) – 65020819;
-Laubere (Ozolu iela 3) – 65059022, 29142450;
-Mazozoli (Līčupe, Rīgas iela 5) – 65031954;
-Lielvārde (Raiņa iela 11) - 65020837, 28681269;
-Jumprava (Daugavas 6) - 65057414, 26324467;
-Lēdmane (“Pagastmāja”) - 65058632, 20217629;
-Ķegums (Komunālā iela 3) - 65038896, 26604961;
-Birzgale (Lindes iela 2) - 65035985, 26100564;
-Rembate (Lielvārdes iela 3) - 65055995, 26689631;
-Ikšķile (Daugavas prospekts 34) - 65055459, 26179145, 68625938;