Vēsturnieki – Edgars Plētiens, Gatis Krūmiņš un Guna Plakane, kopā ar žurnālistu Dāvidu Ernštreitu ieradās Mazozolu pagastā, lai trīs dienu laikā meklētu un pētītu unikālus stāstus, cilvēkus un notikumus, kas apgāztu mītu, ka šajās vietās nekas ievērojams nav noticis. Trešajā dienā vēsturnieki iedzīvotājus iepazīstināja ar jaunatklātajiem stāstiem, un pēc vietējo balsojuma labākā stāsta nosaukums tika dots kādai īpašai vietai pagasta teritorijā. Filmēšanas komandu un vietējos ar īpašu priekšnesumu iepriecināja arī Mazozolu pagasta pirmsskolas bērnu deju kolektīvs, savukārt Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs, pauda lielu prieku par vēsturnieku interesi un atzina, ka šajā teritorijā tik tiešām ir norisinājušies daudzi vēsturiski nozīmīgi notikumi un dzīvojušas zināmas personības, par kurām būtu nepieciešams vairāk stāstīt arī plašākai auditorijai.
Liels paldies filmēšanas komandai, vietējiem stāstniekiem, Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Žvīguram, saimniecības daļas vadītājam Jānim Švikstiņam, Mazozolu Kultūras nama vadītājai Santai Gluhai, kā arī citiem iesaistītajiem, kas palīdzēja raidījuma tapšanas gaitā!
Raidījuma “Tas notika šeit” 3.sezona skatītājiem būs pieejama 2022. gada februārī LTV1 un REPLAY.lv.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs.