Iesniedzot zīmējumu, obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums un kontaktinformācija: e-pasta adrese, telefona numurs un pasta adrese. Darbu var iesniegt elektroniski sūtot uz e-pastu vai nosūtot pa pastu: Gada putna zīmējumu konkursam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010 vai nogādājot Skolas ielā 3, Rīgā, 1. stāvā, iepriekš vienojoties par laiku.
Darbus izvērtēs Latvijas Ornitoloģijas biedrības veidota žūrija. Galvenā balva, ko saņems vismaz trīs labāko zīmējumu autori, būs īpaša putnu vērošanas ekskursija.
Zīmējumi pēc autoru vēlēšanās tiks izsniegti atpakaļ, kad konkurss būs noslēdzies, bet zīmējumu digitālās versijas var tikt publicētas Latvijas Ornitoloģijas biedrības informatīvos materiālos vai internetvietnēs, atsaucoties uz autoru un konkursu.
Lai mudinātu sabiedrību aizdomāties par videi draudzīgu saimniekošanu laukos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2021. gada putnu izvēlējusies lauku putnu sugu – laukirbi (Perdix perdix). Laukirbe ir izteikta nometniece, kas paliek ziemot Latvijā. Laukirbe ir rūsgani brūni raibs, drukns baloža lieluma putns ar samērā īsām, spēcīgām kājām un īsu asti. Laukirbes kā lauku putni sastopamas laukmalās, grāvmalās, mežmalās, krūmājos, pļavās, ganībās, labības laukos, ziemā arī apdzīvotu vietu tuvumā. Tā kā laukirbe ir samērā grūti konstatējama slēptā dzīvesveida dēļ, īpaši svarīga ir šīs sugas novērojumu ziņošana. Par saviem laukirbes novērojumiem ikviens aicināts ziņot portālā vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv. Gada putna akciju Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīko jau 26. reizi.
Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.
Informāciju sagatavoja:Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste