Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja skaidro: “Mums, Ogres novada pašvaldībai, ir būtiski, lai visiem novada iedzīvotājiem un viesiem būtu pieejami ērti, savstarpēji savienoti un – kas ir ļoti būtiski – uzticami sabiedriskā transporta pakalpojumi. Lai to nodrošinātu, izstrādātajos iepirkuma noteikumos esam iestrādājuši Ogres novada iedzīvotājiem būtiskas prasības – Ogres pilsētas un novada iedzīvotāju vajadzībām pielāgojamus sabiedriskā transporta maršrutus un to garumus, iespēju sabiedriskajā transportā izmantot Ogres novadnieka karti, prasību autobusus un mikroautobusus aprīkot ar pasažieru uzskaites sistēmu, videonovērošanas aprīkojumu un citiem pasākumiem kvalitātes nodrošināšanai, kā arī iespēju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam piemērot stingras soda sankcijas reisu neizpildes gadījumā. Mums ir svarīgi, lai Ogres pilsētā un novadā būtu patiesi kvalitatīvs un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs sabiedriskais transports, tādēļ pretendentu atlase balstīsies uz stingriem kritērijiem.”
Ogres novada iedzīvotāju un viesu mobilitātes nodrošināšanai plānots izmantot divu veidu autotransportu – M2/M3 A klases mikroautobusus ar sēdvietu skaitu ne mazāk kā 15 vietas un kopējo pasažieru ietilpību ne mazāk kā 21 pasažieris un M3 1. vai 2. klases autobusus ar sēdvietu skaitu ne mazāk kā 30 vietas un kopējo pasažieru ietilpību ne mazāk kā 60 pasažieri.
Iepirkuma “Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana ar autobusiem Ogres valstspilsētas maršrutu tīklā” procedūra tiks organizēta kā atklāts konkurss atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Ministru kabineta noteikumiem. Plānotais līguma termiņš – 10 gadi no līguma abpusējas parakstīšanas dienas, vēsta pašvaldības pārstāvji.
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu valstspilsētas pašvaldības kompetencē ir pārzināt maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutus savā teritorijā, nodrošināt savā administratīvajā teritorijā sabiedriskā transporta pieturu izbūvi un infrastruktūras uzturēšanu, kā arī organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, racionāli apsaimniekojot no valsts budžeta un pašvaldības budžeta sabiedriskajam transportam iedalītos finanšu līdzekļus.