Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa, kura sava amata pienākumus pilda jau piekto gadu, norādīja, ka darba kļūst aizvien vairāk un tas ir sarežģītāks, taču problēmas tiek risinātas. Šoreiz sēde tika apvienota ar ikgadējo iedzīvotāju sanāksmi, tāpēc tika ieskicēts plašāks kopīgo jautājumu loks. Viņa uzsvēra, ka Meņģelē jautājumi netiek risināti «pa stūriem» – iedzīvotāji nāk uz pārvaldi, izrunājas un kopīgi meklē risinājumus. Gadu gaitā izveidojusies laba sadarbība ar iedzīvotājiem un Iedzīvotāju padomes priekšsēdētāju Aivaru Jāni Bramani.
Runājot par budžetu, Vija Kauliņa atzina, ka visvairāk satrauc apkures izdevumi. Apkurei jau iztērēti aptuveni 64 procenti no plānotajiem 26 tūkstošiem, jo ziema bija aukstāka un apkures izmaksas lielākas. Tomēr situācija neesot tik slikta, lai būtu jārunā par aizdevumu. Vija norādīja, ka vajadzības gadījumā būs nepieciešams izvērtēt, kur ietaupīt. Kā piemēru taupīgai saimniekošanai pārvaldes vadītāja minēja LED apgaismojuma nomaiņu pagājušajā gadā. Iepriekš elektrības rēķini bija ap 400 eiro, pēc nomaiņas ziemas mēnešos tie bija aptuveni 140–170 eiro. Ievērojami pieaugušas arī tehnikas uzturēšanas izmaksas – pavasara pirkumi (eļļas, ķēdes, naži u. c.) vien izmaksājuši 521 eiro. Viņa uzsvēra, ka sadārdzinājies viss – gan materiāli, gan pakalpojumi.
Šogad plānoto darbu sarakstā ir priekštelpas remonts bibliotēkā un vienas telpas remonts muzejā, šiem darbiem atvēlēti 4310 eiro.
Ceļi un iedzīvotāju atbildība
Vija Kauliņa atzina, ka viņas «sāpju bērns» ir pagasta autoceļi. To uzturēšanai šogad no valsts mērķdotācijas paredzēti 37 767 eiro, no kuriem jau izlietoti 16 275 eiro, tostarp ap 13 000 eiro sniega tīrīšanai – kopumā aptuveni 45%. Papildu satraukumu rada ceļu pretputekļu apstrāde, jo mājām, kas atrodas tuvu ceļam, putekļi sagādā būtiskas neērtības. Šis pakalpojums ir dārgs, aptuvenās izmaksas, lai apstrādātu vienu kilometru, ir 1800 eiro, tāpēc vēl jāvērtē, cik lielu finansējuma daļu tam varēs atvēlēt. Pārvaldes vadītāja informēja, ka pēc sarunas ar pašvaldības ceļu speciālistu Pēteri Bužeru pašvaldības ceļiem papildus piešķirti 20 tūkstoši eiro, kas tiks izlietoti ceļu sakārtošanai. Par šo naudu plānots noņemt apaugumu un uzlabot ūdens noteci. Apauguma noņemšanas darbus plānots veikt, sadarbojoties ar zemniekiem, lai noņemto materiālu varētu izlīdzināt turpat esošajos īpašumos, kur tas netraucē. Viņa atzina, ka ceļu sakārtošanā vēl daudz darāmā, taču līdz šim paveikts gana daudz – vairāki posmi ir pilnībā atjaunoti, un papildfinansējums ir būtisks ieguvums. Pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka ceļu kvalitāte lielā mērā atkarīga no pašu iedzīvotāju atbildības, pateicās par ziņošanu un iesaisti, kas palīdz laikus pamanīt problēmas un novērst ceļu bojāšanu, kā arī lūdza zemniekus un īpašniekus nelikt aplokus, mietiņus un stabiņus pārāk tuvu ceļa malām. Ja tie atrodas tieši uz ceļa malas, tehnikai nav iespējams kvalitatīvi nopļaut zāli un atsevišķi posmi paliek nenopļauti.
Ar iedzīvotājiem tika pārrunāti jautājumi par plānotajiem bedrīšu remontdarbiem un melnā seguma atjaunošanu vietās, kur tas ir saplaisājis. Iedzīvotāji vērsa uzmanību, ka atbildīgajiem speciālistiem būtu nepieciešams apsekot tiltus – pie «Dzirnavām» un pāri Ogres upei pie iebraukšanas Meņģelē, kur, ziemā tīrot sniegu, iespējams, ir skartas margas, uz tā izveidojies tramplīns, jūtama vibrācija.
Vides jautājumi un attīstība
Meņģelieši rosinājuši reizi pusgadā organizēt lielgabarīta atkritumu konteinerus, taču Vija Kauliņa uzsvēra, ka tas ir dārgi un problemātiski iedzīvotāju bezatbildības dēļ, jo līdzās citiem atkritumiem tiek sakrautas riepas, plēves, neizjauktas mēbeles, dīvāni un citas mantas. Kā alternatīvu viņa ieteica izmantot dalīto atkritumu laukumu Madlienā vai organizēt kopīgu izbraukumu un izmaksas sadalīt. Tāpat iedzīvotāji aicināti izmantot «Ķilupes» akciju maijā, kad būs iespēja nodot dažādus atkritumus tepat Meņģelē.
Pārvaldes vadītāja informēja, ka līdzdalības budžeta konkursā iedzīvotāji no 16 gadu vecuma var iesniegt sabiedrībai noderīgus projektus, ko pašvaldība īsteno divu gadu laikā. Tā kā pērn finansējums netika izmantots, šogad Meņģelē pieejami vairāk nekā 7500 eiro, turklāt pārvalžu vadītāju vidū panākta vienošanās par vienādu šī projektu konkursa finansējumu visiem pagastiem. Šogad pārvaldes vadītāja konkursā iesniegusi projektu «Laika liecinieks – Meņģeles kapu mūris», kas ar 72 balsīm geolatvija.lv guvis atbalstu un tiks īstenots tuvāko divu gadu laikā. Vija Kauliņa pauda nožēlu, ka balsošanā nevarēja piedalīties daļa iedzīvotāju, īpaši seniori, kuri nelieto digitālos rīkus. Diskusijās izskanēja arī idejas, kādus projektus Meņģelē īstenot nākamos. Izskanēja priekšlikums sakārtot kapličas jumtu, kas tek. Kapliča ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tāpēc problēmas varētu radīt nepieciešamo saskaņojumu saņemšana. Pārvaldes vadītāja aicināja iedzīvotājus jau laikus noskaidrot, kādi saskaņojumi šāda projekta īstenošanai ir nepieciešami.
Runājot par projektu konkursiem, Vija Kauliņa pieminēja nesen īstenoto projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» ietvaros, kā rezultātā centrā izbūvēts reklāmas stends jeb interaktīva kabīne, kurā tiks izvietota informācija par visu, kas notiek Meņģelē – par cilvēkiem, viņu veikumu, par pasākumiem, tradīcijām, kolektīviem u. tml. Stends jau ir uzstādīts, pamazām tiek gatavots saturs, ko tajā izvietot.
Sanāksmē Vija Kauliņa aktualizēja arī jautājumu par veselības aprūpi. Kopš 1. janvāra Meņģelē vairs nav ģimenes ārsta prakses, jo daktere Līcīte devusies pensijā, un iedzīvotāji piesaistīti ārsta praksei Madlienā. Nokļūt ar sabiedrisko transportu uz Madlienu ir apgrūtinoši – uz turieni iespējams aizbraukt no rīta pusastoņos, bet atpakaļ var tikt tikai vakarā puspiecos. Lai gan telpas ir sakārtotas un pieejams arī Nacionālā veselības dienesta finansējums, trūkst sertificēta feldšera jeb ārsta palīga, turklāt normatīvi neļauj šo darbu veikt medmāsai. Vija Kauliņa norādīja, ka līdz šim, neskatoties uz centieniem un sarunām ar atbildīgajām institūcijām, risinājumu nav izdevies rast, un aicināja iedzīvotājus iesaistīties problēmas risināšanā.
Mājokļu trūkums un bīstamie grausti
Meņģelē joprojām aktuāla ir brīvu dzīvokļu pieejamība – ir ģimenes, kuras vēlas šeit dzīvot, bet nav pieejamu mājokļu. Daļa dzīvokļu stāv tukši, nav ierakstīti zemesgrāmatā, par tiem netiek maksāti nodokļi, un tie netiek pārdoti. Pārvaldes vadītāja aicināja īpašniekus sakārtot šos jautājumus. Paralēli tiek apzināti un pakāpeniski sakārtoti arī pašvaldībai piekrītošie zemesgabali, kurus nākotnē varētu iznomāt vai pārdot, lai gan process ir lēns un prasa papildu līdzekļus. Būtiska problēma Meņģelē ir arī grausti – uz pašvaldībai vai fiziskām personām piederošas zemes atrodas ēkas bez sakārtotām īpašumtiesībām, kas kļuvušas bīstamas. Piemēram, māja «Krūmiņi» un bijušais pakalpojumu centrs pagasta centrā. Šo jautājumu risināšana ir uzsākta sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem. Iedzīvotāju vidū izvērtās asas diskusijas par atbildību, īpaši drošības aspektā. Situācija kopumā izgaismo juridiski sarežģītu situāciju, kas kavē rīcību no pašvaldības puses, tāpēc graustu problēmu risināšanai nepieciešama gan institūciju, gan iedzīvotāju aktīva iesaiste un ilgtermiņa pieeja.
Sanāksmes noslēgumā izskanēja dažādi iedzīvotāju priekšlikumi. Viens no tiem – ierīkot turbīnu pie Zvanu ezera slūžām, lai ražotu elektrību pagasta centra apgaismošanai. Diskusijās tika apspriesta arī iespēja uzstādīt kafijas automātu, taču uzņēmēju interese līdz šim bijusi zema iedzīvotāju skaita un plūsmas dēļ. Tāpat izskanēja ideja par vietējo ražotāju produkcijas tirdzniecības vietu. Iedzīvotāji interesējušies arī par pakomāta ierīkošanu Meņģelē, tomēr arī šīs ieceres īstenošanu apgrūtina nelielais iedzīvotāju skaits.
Sēdes noslēgumā Vija Kauliņa pateicās iedzīvotājiem par iesaisti un aicināja vērsties ne tikai ar problēmām, bet arī ar iespējamiem risinājumiem, uzsverot Iedzīvotāju padomes nozīmi kā vietu ideju apspriešanai un virzīšanai.