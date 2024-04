Mesteru ģimene – Ogres novada “Latvijas Goda ģimene 2023”

Mesteru ģimenē ir tētis Juris Mesters, mamma Laura Labuce-Mestere un seši dēli - Sandis (20 gadi), Teodors (9), Haralds (8), Ojārs (7), Ēvalds (5) un pastarītis Arvīds, kuram drīz apritēs gadiņš.





Tētis ir uzņēmējs, kurš labprāt atbalsta jauniešus un dažādas projektu ieceres, kā arī ir kaislīgs autobraucējs. Mamma studē Rīgas Stradiņa universitātē par fizioterapeiti. Vecākais dēls Sandis ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes students, kuram patīk darboties ar Latgali saistītās sabiedriskajās aktivitātēs. Teodors un Haralds mācās Lielvārdes pamatskolas 4. un 2. klasē, Ojārs un Ēvalds apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi "Pūt Vējiņi". Savukārt mazais Arvīdiņš ikdienā bauda vecāku, brāļu un omes uzmanību un mīlestību.





Bērni trenējās florbolā, kā arī mācās Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā - Teodors spēlē kokli un klavieres, Haralds – akordeonu, Ojārs blokflautu, bet Ēvalds apgūst ģitārspēli, tomēr viņa mīļākais mācību priekšmets ir solfedžo. Bērni ir ļoti zinātkāri un ikdienā iesaistās vēl virknē citu aktivitāšu – Teodors apmeklē teātra un sporta pulciņus, Haralds – mākslas, ādas apstrādes un sporta pulciņu, Ojārs rudenī uzsāks mācības skolas un mūzikas skolas pirmajās klasēs. Savukārt Arvīds jau tagad izrāda interesi par florbola nūjām, iespējams, pēc pāris gadiem arī viņš dosies florbola laukumā.





Mesteru ģimenes ikdiena nav iedomājama bez katra pienākumiem un kopā būšanas! Viņi tur godā ģimeni kā vērtību, rūpējoties arī par saviem vecākiem, vecvecākiem un visu plašo radu saimi. Pieklājība, atbildība, atvērtība sabiedrībai un dzīvesziņa ir tās vērtības, ko vecāki māca saviem bērniem. Lai arī ģimenes ikdiena ir gana spraiga, viņi labprāt kopā spēlē dažādas galda spēles, apmeklē novada organizētos pasākumus un piedalās radošās aktivitātēs. Ģimene prot atrast laiku piknikam tuvējā mežā, uzburt bērniem svētkus, kuros tiek gaidīta ikviena bērna drauga ģimene un kaimiņi. Viņi ļoti novērtē viens otra atbalstu un līdzās būšanu, ir pateicīgi par to, kas viņiem ir, un ļoti dalās tajā ar citiem!





Balvas «Latvijas Goda ģimene 2023» pasniegšana notika 1. maijā Rīgas Zooloģiskajā dārzā Daudzbērnu ģimeņu dienas svinību laikā. Kopumā tika pieteiktas 52 daudzbērnu ģimenes no 34 pašvaldībām. Nominētās ģimenes vērtēja Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības sastāvā esošo astoņu daudzbērnu ģimeņu biedrību vadītāji. Par "Latvijas Goda ģimeni 2023" tika izvēlēta Sondaru ģimeni no Talsu novada, 2.vietā ierindojās Arāju ģimeni no Bauskas novada, bet 3.vietā – Lubānu ģimeni no Ludzas novada. Taču, kā atzīst biedrības pārstāvji, visas pieteiktās ģimenes ir gan sava novada un pilsētas, gan Latvijas lepnums.