Pēc viņa teiktā, šobrīd, salīdzinot ar prognozēm pirms divām, trim nedēļām, plūdu riski daudzviet ir ievērojami samazinājušies. Kurzemē palu maksimums jau ir aiz muguras, šajās dienās gaidāma ledus iešana Lielupes baseinā, tajā skaitā Mūsā un Mēmelē, nākamnedēļ dienaskārtībā ir Gaujas baseins, kur plūdu apdraudējums kritiskākajās vietās pie Carnikavas arī ir samazinājies.
Kā ierasts, ledus iešana noslēgsies ar Daugavas baseinu, kur jau nākamajā nedēļā ir gaidāma kustība, bet kulminācija varētu sekot marta otrajā pusē, prognozēja Vīksna. Ņemot vērā atlikušo sniega daudzumu un ledus biezumu, plūdu risks Daugavas baseina apkārtnes teritorijām no Daugavpils līdz Pļaviņām vēl esot diezgan augsts. Tur lokāli ir gaidāmi ledus sastrēgumi, kas vietām var izraisīt lielāku apdraudējumu, teica meteorologs.
Viņš skaidroja, ka šogad ledus iešanas procesi Latvijas upēs ir palēnināti, jo ledus ir ļoti biezs un upēs nav pietiekami daudz ūdens, lai to izkustinātu, līdz ar to ledus stāv uz vietas un pamazām sairst, kas ir ļoti pozitīvi.
Vaicāts, vai jēkabpiliešiem šopavasar ir jāgatavojas evakuācijai un līdzīgiem plūdu scenārijiem, kādi bija pirms dažiem gadiem, Vīksna atbildēja, ka minētās teritorijas iedzīvotājiem vienmēr ir jābūt modriem, jo ir iespējami visādi scenāriji, bet konkrētākas prognozes izteikt varēšot vien pēc nākamās nedēļas, kad ledus Daugavā būs sakustējies.
Jautāts par laika prognozi Latvijai ilgākam termiņam, Vīksna pauda, ka pavasaris, domājams, ir atnācis uz palikšanu, jo tuvākajās nedēļās nav paredzama būtiska gaisa temperatūras samazināšanās. Tomēr jāatceras, ka Latvijā vienmēr pavasaris ir bijis "ar zobiņiem" un salnas var sagaidīt vēl arī aprīlī un maijā.