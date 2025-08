Meža velšu bums sācies: vai arī Ogrē?

Aiz Ogres tirgus letes sēdēja sirmgalve cienījamā vecumā. Viņas priekšā kastītē atradās tikai viens litrs melleņu, kas rūpīgi un bez liekām lapiņām bija sapildītas traukā. Cena – 7 eiro. Sieviete pastāstīja, ka ogas lasījusi pati Birzgales mežos, taču pati dzīvojot Ķegumā. Lai gan tirgū sastapām tikai vienu melleņu tirgotāju, Ogres sociālo tīklu sludinājumu dēļos meža melleņu tirgotāju netrūkst, un to cenas svārstās no 5 līdz 6 eiro par litru. Pēc aukstuma viļņiem aprīļa vidū izskanēja prognozes, ka melleņu būs maz. To atzīst arī kāds pie Ogres Zilajiem kalniem satikts ogotājs Raitis. Viņam zināmajās vietās melleņu esot krietni mazāk, esot jāskatoties citās. Taču ogu cenas, šķiet, pašreiz ir atbilstošas ieguldītajam darbam un laikam.

Nav ļaunuma bez labuma – šīs vasaras lietavas lauksaimniekiem sagādājušas galvassāpes, turpretim sēnēm, īpaši gailenēm, tās nākušas tikai par labu. Gaileņu sezona, kā noprotams pēc cilvēku stāstiem sociālajos tīklos, kur sēņu «mednieki» dalās ar saviem lomiem, šobrīd rit pilnā sparā. Arī Ogres tirgū gaileņu, ja runājam par daudzumu, bija ievērojami vairāk nekā melleņu, taču sarunās ar tirgotājiem atklājās kāda interesanta nianse. Tās uz Ogres tirgu vestas no tālākām vietām – Jaunjelgavas un Talsu puses. Viena no uzrunātajām tirgotājām atklāja, ka daži sakot, ka gaileņu neesot daudz, turpretim citi – ka pilni meži. Vidēji gailenes maksāja no 3 līdz 3,50 eiro par litru. Savukārt Jaunogres tirgū nopērkamās gailenes bija lasītas Tomes mežos, ko slavē ne tikai Ogres novada iedzīvotāji, bet pat rīdzinieki.

Jautājums par gaileņu cenām tika aktualizēts arī 360TV Ziņās, kur meža velšu uzpircējs Roberts Burģelis, SIA «Lionsberry» īpašnieks no Carnikavas, norādīja, ka šī vasara gailenēm bijusi īpaši labvēlīga – mitrums un silts laiks nodrošinājuši bagātīgu ražu. Viņš arī novērojis, ka sēņošanā aktīvāk iesaistās vecāka gadagājuma cilvēki. Tikmēr jaunākā paaudze, kas ir maksātspējīgākā, biežāk izvēlas iegādāties meža veltes tirgū vai pie uzpircējiem.

Pateicoties lielajai ražai, arī cenas šogad ir ievērojami draudzīgākas nekā pērn. Burģelis salīdzina sēņu tirgu ar ogu un pat degvielas tirgu – jo lielāks piedāvājums, jo zemāka cena. Ja pagājušajā gadā par litru gailenēm tirgotāji dažviet prasīja pat virs 10 eiro, tad šovasar cenas ir iedzīvotāju maciņiem krietni tīkamākas, lai gan liela nozīme ir arī pilsētai, kur tās tiek pārdotas, – jo tuvāk lielajām pilsētām, jo cena augstāka.