Noslēguma ceremonija sāksies plkst. 21.30, un to tiešraidē translēs kanālā LTV7.
Krūzbergs Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē šorttrekā, nodrošinot pirmo olimpisko medaļu Latvijas vēsturē šajā sporta veidā.
Savukārt Eiduka sasniedza augstāko rezultātu Latvijas distanču slēpošanas vēsturē, izcīnot 11. vietu 50 kilometru distancē klasiskajā stilā un 15. vietu 10 kilometru brīvā stila distancē ar atsevišķu startu.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar līdz šim lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēja deviņos sporta veidos un 28 disciplīnās.
Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs ir divas godalgas. Sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā - Krūzbergs.
Spēcīgs sniegums bija kamaniņu sportā - Bota izcīnīja 2. vietu, vīriešu konkurencē Kristers Aparjods ieguva 4. vietu, bet divnieku sacensībās Marta Robežniece/Kitija Bogdanova izcīnīja 4. vietu, savukārt Mārtiņš Bots/Roberts Plūme - 5. vietu. Arī komandu stafetē Latvijas kvartets finišēja 4. vietā, tikai nedaudz atpaliekot no goda pjedestāla.
Krūzbergs 1000 metru distancē ieguva augsto 5. vietu.
Eiduka kopā ar Kitiju Auziņu komandu sprinta finālā ierindojās 13. vietā. Biatlonā augstvērtīgāko sniegumu demonstrēja Estere Volfa, kura 10 kilometru iedzīšanā izcīnīja 11. vietu, bet 7,5 kilometru sprintā bija 16. vietā. Baiba Bendika sprintā sasniedza 15. vietu.
Latvijas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā Milānā bija hokejists Kaspars Daugaviņš, bet Kortīnā - kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane.