Svētdiena, 22.02.2026 18:10
Adriāna, Adrians, Adrija, Ārija, Rigonda
Svētdiena, 22.02.2026 18:10
Adriāna, Adrians, Adrija, Ārija, Rigonda
Svētdiena, 22. februāris, 2026 16:54

Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu noslēgumā Latvijas karognesēji būs Eiduka un Krūzbergs

Leta
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu noslēgumā Latvijas karognesēji būs Eiduka un Krūzbergs
Foto: Romāns Kokšarovs/LOK. 2026. gada ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija
Svētdiena, 22. februāris, 2026 16:54

Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu noslēgumā Latvijas karognesēji būs Eiduka un Krūzbergs

Leta

Latvijas karogu Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā Veronā svētdien nesīs bronzas medaļas ieguvējs šorttrekists Roberts Krūzbergs un distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka, paziņoja Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).

Noslēguma ceremonija sāksies plkst. 21.30, un to tiešraidē translēs kanālā LTV7.

Krūzbergs Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē šorttrekā, nodrošinot pirmo olimpisko medaļu Latvijas vēsturē šajā sporta veidā.

Savukārt Eiduka sasniedza augstāko rezultātu Latvijas distanču slēpošanas vēsturē, izcīnot 11. vietu 50 kilometru distancē klasiskajā stilā un 15. vietu 10 kilometru brīvā stila distancē ar atsevišķu startu.

Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar līdz šim lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēja deviņos sporta veidos un 28 disciplīnās.

Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs ir divas godalgas. Sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā - Krūzbergs.

Spēcīgs sniegums bija kamaniņu sportā - Bota izcīnīja 2. vietu, vīriešu konkurencē Kristers Aparjods ieguva 4. vietu, bet divnieku sacensībās Marta Robežniece/Kitija Bogdanova izcīnīja 4. vietu, savukārt Mārtiņš Bots/Roberts Plūme - 5. vietu. Arī komandu stafetē Latvijas kvartets finišēja 4. vietā, tikai nedaudz atpaliekot no goda pjedestāla.

Krūzbergs 1000 metru distancē ieguva augsto 5. vietu.

Eiduka kopā ar Kitiju Auziņu komandu sprinta finālā ierindojās 13. vietā. Biatlonā augstvērtīgāko sniegumu demonstrēja Estere Volfa, kura 10 kilometru iedzīšanā izcīnīja 11. vietu, bet 7,5 kilometru sprintā bija 16. vietā. Baiba Bendika sprintā sasniedza 15. vietu.

Latvijas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā Milānā bija hokejists Kaspars Daugaviņš, bet Kortīnā - kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?