Trešdiena, 1. decembris, 2021 11:07

Gājēju tilts pār Ogres upi, saukts arī par līko tiltu, uzbūvēts 1966. gadā, savieno pilsētas centrālo daļu ar Pārogri un ir lielākais lokveida tipa tilts Latvijā. Daudzi pilsētas iedzīvotāji to izmanto savās ikdienas gaitās, pilsētas viesiem tas ir interesants apskates objekts un pastaigu maršruta posmu savienotājs. Tas iemirdzas svētku rotā Latvijas valstij nozīmīgās svētku un atceres dienās, savukārt daudzi jaunlaulātie savā kāzu dienā pie šī tilta margām piestiprina slēdzenes – kā mīlestības un stipras laulības simbolu.

Ogres novada pašvaldība ir iecerējusi pilsētā izveidot īpašu vietu, kur pāri, kas savas mīlestības slēdzenes vēlas novietot publiskā telpā, to varētu izdarīt. Pie gājēju tilta – gan Krasta ielas, gan Jāņa Čakstes prospekta pusē – šobrīd ir izvietota zīme “Mīlestībai jā! Slēdzenēm nē!”, kas aicina cilvēkus nestiprināt slēdzenes pie šī tilta margām.

Pēdējā laikā ir bijuši gadījumi, kad gan novada pašvaldībā, gan SIA “Ogres Namsaimnieks” vēršas cilvēki ar jautājumu, kur viņi varētu saņemt savas slēdzenes, ko savulaik pieslēguši pie gājēju tilta margām, bet šobrīd tur to vairs neesot. 

Tā kā gājēju tilts ir pašvaldības īpašums, tā remonta laikā būves konstrukcijas ir nepieciešams atbrīvot no visa liekā, kas uz tām atrodas, arī slēdzenēm, taču pēdējā laikā remontdarbi šajā objektā nav notikuši. Pašvaldība informē, ka ne SIA “Ogres Namsaimnieks”, ne kāda cita novada pašvaldības iestāde nav veikusi pie gājēju tilta margām piestiprināto slēdzeņu noņemšanu, kā arī neuzņemas atbildību par tur novieto slēdzeņu sargāšanu.

Slēdzenes ir parādījušās arī pie jaunā, šopavasar ekspluatācijā nodotā gājēju tilta margām.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un neizmantot pār Ogres upi uzbūvēto tiltu margas atslēgu pieslēgšanai, lai to pazušanas gadījumā nebūtu jāpiedzīvo nepatīkami mirkļi.

Jāatgādina, ka slēdzenes ar savu svaru noslogo tilta margas, pasliktina tiltu konstrukcijas un bojā margu aizsargpārklājumu.

