Tiekoties ar pašvaldības vadību, ministrs informēs par VARAM izstrādātajiem pašvaldību investīciju un atbalsta instrumentiem, kā arī iespējām pretendēt uz kādu no ministrijas pārziņā esošu Eiropas Savienības (ES) fondu programmām, kas tostarp mērķētas uz uzņēmējdarbības vides attīstību, infrastruktūras labiekārtošanu un iedzīvotājiem būtisku projektu realizēšanu pašvaldības teritorijā.
Ogres novada teritorijā ar VARAM atbalstu realizēti vai uzsākti vairāki iedzīvotājiem un novada attīstībai būtiski projekti, piemēram, vecā aizsargdambja pārbūve un jauna aizsargmola būvniecība pie Ogres upes ietekas Daugavā, lai novērstu plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu, ūdenssaimniecības attīstības pasākumi Ikšķilē un Lielvārdē, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā un Ogres pašvaldības ēkā Skolas ielā 12. Uzņēmējdarbības attīstībai pārbūvēts arī ielas posms Kartonfabrikas rajonā, izveidota publiskā infrastruktūra Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā un uzsākta degradētās teritorijas revitalizācija Pārogres industriālajā parkā.
Kopumā Ogres novads no ES fondu līdzekļiem VARAM kompetences jomās saņēmis vairāk nekā 26,5 milj. EUR laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Papildu tam 2020. un 2021. gadā piešķirti valsts aizdevumi 8,7 milj. EUR apmērā no ministrijas izstrādātās atbalsta programmas Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai, kas lielākoties atvēlēti ceļu tīkla labiekārtošanai: gājēju un veloceliņa izbūvei gar autoceļu “Ogre-Viskāļi-Koknese”, gājēju ceļa izbūve Jaunogres prospekta posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam, vides pieejamības nodrošināšana Ogres Valsts ģimnāzijā Meža prospektā 14 un citviet novada teritorijā.
Jau ziņots iepriekš, ka, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, pašvaldībām 2022. gadā plānots atvēlēt valsts budžeta finansējumu aizdevuma formā 70 milj. EUR apmērā, ko paredzēts piešķirt plašam mērķu lokam, tai skaitā uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai novada teritorijā, ceļu tīklu labiekārtošanai vai iedzīvotājiem nozīmīgu projektu realizēšanai, piemēram, īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona. Tāpat VARAM šogad turpina augstas gatavības pašvaldību investīciju programmu uzņēmējdarbības vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, un kopumā pašvaldībām būs pieejami vairāk nekā 36 milj. EUR.
Informāciju sagatavoja Miks Strazdiņš, Ministra padomnieks komunikācijas jautājumos