“Pirms teju 15 gadiem – 2007.gadā – tika veikts pētījums par Lielvārdes novada nākotnes vajadzībām, kur arī iezīmējās nepieciešamība ierīkot jaunu bērnudārzu, tomēr vairāk kā desmit gadus šī iecere netika virzīta uz priekšu. Aktīvs darbs pie jauna bērnudārza koncepcijas izveides Avotu dzīvojamajā rajonā tika uzsākts 2017.gada nogalē. Jauna bērnudārza izbūve tika iekļauta investīciju plānā, organizēts metu konkurss un projekta izstrāde, kā arī mērķtiecīgi ieguldīts darbs sarunās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai projekta virzība neapstātos.
Savu atbalstu un nerimstošu pārliecību par šī projekta nepieciešamību paudām un darbā arī pierādījām kopā ar priekšsēdētājas vietnieci Vitu Volonti, deputātu Edgaru Gribustu, pašvaldības izpilddirektori Ingu Reķi un Lielvārdes pamatskolas direktoru Andi Pētersonu. Kopš 2020.gada vasaras, kad aizņēmums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika noraidīts, mēs turpinājām vienoti darboties, lai šo investīciju aizstāvētu, un beidzot ar pārliecību un lielu gandarījumu varam teikt – mums tas ir izdevies!
Lielvārdiešiem būs jauns, inovatīvs un daudzfunkcionāls bērnudārzs,” pauž Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, vienlaikus uzsverot, ka jaunais bērnudārzs būs kā Lielvārdes pamatskolas struktūrvienība . Tāpat S. Ločmele norāda, ka bērnudārzs, kas vērs durvis 2023.gadā, nozīmēs dzīves kvalitātes un drošības apstākļu uzlabošanos jaunajiem vecākiem un pirmsskolas vecuma bērniem. Turklāt ne mazāk svarīgi, ka tiks sakārtota pakalpojumu pieejamība Avotu dzīvojamajā masīvā.
“Jaunā bērnudārza iecere bija jautājums, pie kā iedzīvināšanas mērķtiecīgi un apzināti strādājām jau kopš 2007.gada, kad tika veikts pētījums par novada nākotnes vajadzībām. Jau šī gada jūnijā tiks izsludināts iepirkums jaunā bērnudārza ēkas būvniecībai. Avotu mikrorajonā dzīvojošie vecāki šobrīd katru rītu mēro ceļu pāri dzelzceļa sliedēm, lai bērnus nogādātu pirmsskolas izglītības iestādē. Pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt Vējiņi” vieta paredzēta 260 bērniem, taču šobrīd to apmeklē aptuveni 330 pirmsskolas vecuma bērni. Teju 80 bērni apmeklē pirmsskolu speciāli ierīkotās telpās Lielvārdes pamatskolā, bet šāda pagaidu risinājuma ieilgšana sāk apgrūtināt pamatskolas funkciju veikšanu. Turpretī jaunajā bērnudārzā Avotos tiktu nodrošinātas vēl 160 vietas bērniem pirmsskolas vecumā,” par pirmsskolas izglītības pieejamību novadā stāsta Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.
“Lai projekts tiktu īstenots kvalitatīvi un jau pirms pasūtījuma veikšanas mēs gūtu pārliecību, ka tas būs atbilstošs Lielvārdes novada pašvaldības izvirzītajām prasībām, tika rīkots metu konkurss, kurā no 3 piedāvājumiem tika izvēlēts kritērijiem visatbilstošākais – kompakts, daudzfunkcionāls, vizuāli pievilcīgs un ar jau esošo Lielvārdes pamatskolu saderīgs projekts. Konkursā uzvarēja uzņēmums SIA “Būvdizains”, kas dibināts 1998. gadā un jau īstenojis daudzas savas ieceres kā Latvijā, tā ārvalstīs,” informē Inga Reķe.
Jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē plānots iedzīvināt Monstessori un citas mācību metodes, kas nodrošina individuālu attieksmi pret bērniem. Šādam izglītības novirzienam jaunās, netradicionālās, transformējamās un daudzfunkcionālās telpas būs īpaši atbilstošas, jo tās spēs piemēroties savu lietotāju mainīgajām vajadzībām. Ēkā būs administratīvo telpu grupa, ēdināšanas bloks ar atsevišķu ieeju, kā arī telpas veselības aprūpei – medicīnas personālam, logopēdam, psihologam, ūdens un smilšu terapijai. Paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā esošajā bērnu rotaļu laukumā varēs nokļūt no katras grupiņas.
Kā iepriekš ziņots, pērnā gada decembrī jau tika uzsākti jaunās Riekstu-Gobu ielas būvniecība, lai nodrošinātu piekļuvi pie nākotnē būvējamas pirmsskolas izglītības iestādes Avotos, kā arī lai radītu sakārtotu transporta plūsmu. Ielas izbūvi paredzēts pabeigt līdz šī gada 31.jūlijam.