Trešdien, 27. maijā Evikas Siliņas (JV) vadītais Ministru kabinets aizvadīja pēdējo darba dienu. Valsts prezidents pēc Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība" (JV).
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars, liecina neoficiālā informācija.
Iepriekš parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpo kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem.
No "Jaunās vienotības" (JV) jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiek virzīts pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru tiek virzīts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Plānots, ka AS politiķi Kulberga valdībā vadītu Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kuras pašlaik vada redzami JV politiķi.
Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombravu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīta izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombravas pārraudzībā būs Iekšlietu ministrija, Puntuļa - Kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Vitenbergs.
Plānots, ka no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).