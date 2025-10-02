Ministru prezidentes smaids liek senioriem "vilkt līdz 100" un citas domas

Kā zināms, 2025. gada sākumā Latvijā dzīvoja 406,8 tūkst. senioru vecumā no 65 gadiem, un tas ir gandrīz katrs piektais jeb 21,9 % no visiem iedzīvotājiem. 2025. gada sākumā Latvijā 46,3 % iedzīvotāju bija vīrieši un 53,7 % – sievietes. Starp senioriem šis dalījums ir krasi atšķirīgs – tikai trešdaļa no iedzīvotājiem šajā vecumā ir vīrieši (34,3 %), bet divas trešdaļas – sievietes (65,7 %).
Komentētājs Viktors Z. pie ministru prezidentes ieraksta saka: "Paldies par Jūsu neviltoto smaidu, kas liek mums "vilkt"līdz100-am!"
Ināra L. atbild ar pret novēlējumu - "Lai Dievs dod viņai līdz pensijai nodzīvot ka deputātei un lai ir liela pensija."
Līdzās daudziem "paldies!" netrūkst arī skeptisku komentāru, ka "seniori rūp tikai senioru dienā". Kādi izmanto šo ierakstu, lai atgādinātu par senioru nedienām. "...esi vispār lietas kursā cik medikamenti tagad maksā un par recepti aptieka jāmaksā 0.75 EUR! Igaunija un Lietuva divas reizes lētāki! Šaubos vai kuriem vispār rūp seniori un tie paši bērni! Gribas tikai smuki uz senioru un bērnu kakliem izbraukt! Tas pats bēru pabalsts ir samazināts un es pat nezinu kas vēl ir samazināts! Jāskatās! Pie ārstiem rindas ir jāgaida gadu un vairāk! Uz kardiogrammu pusgadu un vairāk! Uz plānveida operācijām par vairāki gadu!" tā Juris.
Cits komentētājs Juris L. atgādina par vēlēšanu tuvumu: "Tuvojas vēlēšanas, un cer uz pensionāriem!"
"Mēs jau iztiekam ar to pašu, kas mums ir, no valsts atmests. Jums jau to nesaprast ar Jūsu algām," tā sarūgtinājumu neslēpj Līga V.
Ilga L. komentārā pauž asu nosodījumu ministrei: "Kaut kāds vājprāts! Sveikt un iznīcināt, neklausīties, nedzirdēt, neredzēt! Es arī uzdodu jums jautājumu, Evika Siliņa, bet atduros pret sienu. Laikam tikai miljonāri un investori drīkst ar jums sarunāties, nevis dzīvi veci viedi vīrieši un sievietes."