Semjonova no 1968. līdz 1987. gadam bija Rīgas TTT komandas un Latvijas izlases līdere - vienpadsmitkārtēja Eiropas čempionu kausa un Liliānas Ronketi Eiropas kausa ieguvēja, četrkārtēja Tautu spartakiādes čempione.
Spēlējot Padomju Savienības izlasē, viņa bija divkārtēja olimpiskā, trīskārtēja pasaules un desmitkārtēja Eiropas čempione. 1993. gadā kā pirmā eiropiete uzņemta Pasaules basketbola Slavas zālē Springfīldā, 1999. gadā - Sieviešu basketbola Slavas zālē, 2007. gadā - FIBA Slavas zālē.
Pēc sportistes karjeras beigām Semjonova izveidoja un ilgus gadus vadīja Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, organizējot dažāda veida palīdzību sporta veterāniem.
Semjonova dzimusi 1952. gada 9. martā un bērnību pavadījusi vecāku mājās Daugavpils rajonā Medumos.
Līdzjūtību Semjonovas tuviniekiem, draugiem un visai Latvijas sporta saimei izteikusi premjerministre Evika Siliņa (JV). Viņa vietnē "X" uzsver, ka Semjonova bija izcila sportiste, kas ar lepnumu nesa Latvijas vārdu pasaulē un iedvesmoja vairākas paaudzes ticēt saviem spēkiem un valstij. "Talantīgās basketbolistes devums paliks mūsu atmiņā un Latvijas sirdī saules mūžu," uzsver Siliņa.
Tāpat arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vietnē "X" uzsver, ka Latviju piemeklējis vēl viens milzīgs zaudējums. "Olimpiskā, pasaules un Eiropas basketbola zelta meitene, ļoti sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks," viņš raksta, paužot līdzjūtību Semjonovas piederīgajiem, kolēģiem un līdzjutējiem.