Ogres novada pašvaldība, atbalstot LPS aicinājumu, aicina Ogres novada iedzīvotājus pulcēties Ukrainas atbalsta manifestācijā 2. martā plkst. 18 pie Latvijas monumentālā karoga Ogrē, Brīvības ielas gājēju posmā.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Cienījamie Ogres novada iedzīvotāji visos mūsu novada pagastos un pilsētās! Šis ir brīdis, kad visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tautības, reliģiskās ticības vai piederības kādai politiskajai partijai, ir jābūt vienotiem, iestājoties pret Krievijas agresiju Ukrainā, atbalstot Ukrainas iedzīvotājus cīņā pret iebrucēju, kura mērķis ir ne tikai iznīcināt Ukrainas valsts neatkarību, bet arī īstenot savus impēriskos plānus citās valstīs, sagraut demokrātiskās vērtības Eiropā.”
Pašvaldība aicina iedzīvotājus uz solidaritātes mītiņu ierasties ar Ukrainas karogiem, karodziņiem, lentītēm Ukrainas karoga krāsās.
Lai iedzīvotāji no novada pagastiem, kā arī Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pilsētām varētu piedalīties Ukrainas atbalsta pasākumā, pagastu un pilsētu pārvaldes nodrošinās transportu. Otrdien, 1. martā, informācija par transporta kursēšanas laikiem tiks ievietota pašvaldības mājaslapā, to varēs noskaidrot, zvanot uz pagastu un pilsētu pārvaldēm, Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, tālr. 65071160, pašvaldības centrālās administrācijas Komunikācijas nodaļā, tālr. 65071164, 65071100.