Par to, kāpēc ir vērts savā telefonā lejupielādēt Ogres novada pašvaldības mobilo lietotni “Ogres novadnieks” un cik līdzvērtīga tā ir Ogres novadnieka kartei, stāsta projekta vadītājs Andris Skraucis.
Kādiem mērķiem ir noderīga lietotne “Ogres novadnieks” un kas to visbiežāk izmanto?
Lietotne ir ērts veids, kā Ogres novada iedzīvotāji var saņemt informāciju par novada aktualitātēm, tai skaitā novadā notiekošajiem pasākumiem, kā arī sazināties ar pašvaldību,izmantojot interaktīvo ierosinājumu platformu. Tāpat lietotnē ir iespējams sazināties ar Ogres novada pašvaldības policiju, informējot par pārkāpumiem, tādējādi pašvaldība var tūlītēji reaģēt uz lietotāju iesūtīto informāciju. Ogres novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vienlīdz būtiski ir tas, ka izmantojot lietotni, ir iespējams saņematlaides gan atsevišķiem pašvaldības iestāžu pakalpojumiem, gan pie Ogres novada uzņēmējiem.
Lietotnē “Ogres novadnieks” ir pieejams arī bezmaksas audio gids ar 132 stāstiem par Ogres novada interesantākajām vietām, vēsturiskajiem notikumiem un personībām, ko ierunājis Nacionālā teātra aktieris Jēkabs Reinis. Šajā gadā Ogres novada Tūrisma centrs turpinās veidot jaunus stāstus par bijušajiem Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadiem.
Statistikas dati liecina, ka visvairāk aktīvie lietotāji ir vecumā no 35 – 44 gadiem, vienlīdz aktīvi lietotni izmanto arī iedzīvotāji vecuma grupās no 25 – 34 un 45 – 54 gadiem. Tāpat ievērojams skaits lietotāju ir vecumā no 55 līdz 65 + gadiem.
Vai lietotne ir līdzvērtīga Ogres novadnieka kartei?
Lietotne daļēji aizvieto Ogres novadnieka karti. Piemēram, veicot autentifikāciju, ir iespējams saņemt atlaidi Ogres peldbaseina “Neptūns” apmeklējumam, kas tiek piešķirta, arī uzrādot Ogres novadnieka karti. Bieži galvenais mērķis, kāpēc cilvēki vēlas saņemt novadnieka karti, ir iespēja saņemt atvieglojumus baseina apmeklējumam vai uzņēmumu sniegtās atlaides, taču tādā gadījumā ērtāka opcija ir lietotne, kas nodrošina šo pašu funkciju. Lietotne automātiski piešķir atlaidi, arī iegādājoties biļetes uz kādu no Ogres novada kultūras centra pasākumiem.
Galvenā atškirība starp karti un lietotni ir tā, ka lietotne nenodrošina maksāšanas iespējas, piemēram, ja iedzīvotājam ir piešķirts kāds Ogres novada Sociālā dienesta, izglītības iestādes atvieglojums vai pensionāra atlaide sabiedriskajā transportā, tā tiks piešķirta, tikai uzrādot novadnieka karti, tomēr nākotnē arī lietotnē ir paredzēts nodrošināt šāda veida pakalpojumus.
Kā plānots attīstīt lietotni un tās piedāvātās funkcijas?
Ogres novada pašvaldība kopā ar projekta komandu ir izstrādājusi lietotnes attīstīšanas virzienus. Jau šogad plānots ieviest maksāšanas iespēju, lai nodrošinātu iespēju skolēniem lietotnē iegādāties ne vien autobusa biļeti, bet arī vilciena biļeti – šis pakalpojumus skatāms apvienotā novada teritorijas kontekstā. Paredzēts, ka skolēni, kas izmanto transportu nokļūšanai uz mācību iestādi, varēs, nestāvot rindās, lietotnē iegādāties biļeti, savukārt atsevišķai skolēnu grupai, izmantojot lietotni, automātiski tiks ģenerēta brīvbiļete, balstoties uz pašvaldības piešķirtajiem atvieglojumiem.
Ja lietotnē tiks nodrošināta iespēja veikt norēķinus, kā arī personalizēt saziņu ar pašvaldības iestādēm, lietotāju skaits vēl noteikti palielināsies.
Vai lietotne un Ogres novadnieka karte ir lietderīga arī pievienotajos novados?
Ogres novadnieka karti un lietotni var izmantot ikviens jaunā novada iedzīvotājs.
Būtībā Ogres novadnieku kartei ir divi veidi – Ogres novadnieku karte un Ogres novada skolēna karte, kas kalpo kā skolēna apliecība. Bijušajā Ogres novadā visās izglītības iestādēs skolēniem tika izsniegtas skolēnu kartes, un šogad pakāpeniski tās tiks ieviestas arī citās skolās. Piemēram, šī gada janvārī skolēnu karte tika ieviesta Ikšķiles vidusskolā. Vecāki savus pieteikumus ērti iesniedza, izmantojot lietotni, pievienojot arī aktuālo bērna fotogrāfiju.
Mēs apzināmies, ka ir vajadzīgs laiks, lai iepazīstinātu skolas ar kartes funkcionalitāti, tāpat arī ar lietotni. Ogres novada skolēna karte nodrošina braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu sabiedriskajā transportā, pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanu skolas ēdnīcā. Ogres pilsētas izglītības iestādēs skolēna karte pilda skolas drošības funkciju, t.i., skolā iekļūt var tikai attiecīgās skolas skolēni. Ilgtermiņā ir plānots, ka ar karti un lietotni visi Ogres novada skolēni saņems vienādus pakalpojumus.
Mobilā lietotne “Ogres novadnieks” ir pieejama Google Play (Android ierīču lietotājiem) un App Store (iOs ierīču lietotājiem). Visu lietotnes priekšrocību izmantošanai ir iespēja autorizēties, izmantojot Ogres novadnieka karti vai kādu no piedāvātajām internetbankām.