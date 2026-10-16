Modernizēs dzelzceļa posmu Rīga–Ogre: ogrēnieši ieguvēji jaunajā lidostas savienojuma projektā

Kas mainīsies Ogres virzienā
Projekta mērķis ir modernizēt esošo elektrificēto dzelzceļa tīklu un paplašināt elektrificēto zonu. Tas arī paaugstinās pasažieru un vilcienu kustības drošību un uzlabos pasažieru apkalpošanas kvalitāti un komfortu. Ogres novadam tas nozīmē mūsdienīgāku infrastruktūru vienā no noslogotākajiem piepilsētas virzieniem, ko ik dienu izmanto daudzi novada iedzīvotāji, braucot uz darbu vai mācībām galvaspilsētā.
Pēc LDz paustā, modernizētā infrastruktūra uzlabos sabiedriskā transporta pieejamību, un vairāk pasažieru ikdienā varēs izvēlēties vilcienu. Paredzams, ka projekts veicinās darba tirgus mobilitāti un reģionālo savienojamību. Tas arī palīdzēs samazināt autotransporta radītās emisijas un ceļu satiksmes negadījumu riskus.
Projekts dos ieguldījumu arī noturīgas aizsardzības infrastruktūras attīstībā un militārajā mobilitātē. Tas attiecas uz dzelzceļa posmu no lidostas caur Rīgas Centrālo staciju līdz Ogrei.
Ceļā uz lidostu – ar vilcienu
Projektā paredzēts izbūvēt jaunu 1520 mm platuma sliežu ceļa atzaru no “Rail Baltica” stacijas Rīgas lidostā līdz Imantas stacijai. Tāpat tiks modernizēts posms Imanta–Rīgas Centrālā stacija. Starp lidostu un pilsētas centru abos virzienos kursēs atspoles vilciens. Savienojums sākotnēji tiks integrēts esošajā 1520 mm dzelzceļa tīklā, bet nākotnē to plānots sasaistīt ar “Rail Baltica” pamatlīniju.
Ogres puses pasažieriem tas nozīmē, ka vilciens kļūs par reālu alternatīvu automašīnai vai autobusam, dodoties uz lidostu. Ceļš būtu ar pārsēšanos Rīgas Centrālajā stacijā.
Finansējums
LDz daļai, kurā ietilpst arī Ogres posma modernizācija, paredzēti 130,9 miljoni eiro. No tiem 111,3 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda līdzekļi un 19,6 miljoni eiro valsts budžeta finansējums. LDz arī sadarbosies ar “Rail Baltica” būvniekiem, lai izbūvētu Rīgas Centrālās stacijas kontakttīkla, signalizācijas un sliežu ceļu sistēmas, integrējot stacijas dienvidu un ziemeļu daļu.
Otru projekta daļu īstenos SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”. Tā nodrošinās “Rail Baltica” lidostas stacijas ēkas un infrastruktūras funkcionalitāti, kā arī izbūvēs uzbērumu un pārvadu posmā līdz Zolitūdes ielai. Šiem darbiem paredzēti 133,3 miljoni eiro.
Kopumā projektam piešķirti 264,18 miljoni eiro. No tiem 224,6 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda līdzekļi, bet 39,6 miljoni eiro – valsts budžeta līdzfinansējums.