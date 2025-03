Modinātājpulkstenis Eiropai: Arī Austrālijā ir bailes no kara un ASV politikas, pauž latviete

Ilze ir skeptiski noskaņota, ka ASV prezidents varētu mainīt savas domas, jo viņam nav bijis pieņemami, ka Zelenskis nupat notikušajās sarunās Baltajā namā atklāti apliecinājis, ka “netaisās pielīst Amerikai vai darīt tikai to, ko tā vēlas”.

Informāciju par to, kas notiek Eiropā vai Amerikā Austrālijas iedzīvotāji galvenokārt saņem no valsts apmaksātā televīzijas kanāla ABC. “Cilvēki, kas interesējas par ārpolitiku, var iegūt sev informāciju, mēs neesam te ierobežoti uz vienu kanālu. Jā, vietējās televīzijas kompānijas, kas atrodas katrā pavalstī (piemēram, Kanāls 7, Kanāls 9 vai Kanāls 10), tik daudz Amerikas ziņas nesniedz, tomēr caur ABC mēs iegūstam neitrālu atspoguļojumu. Skatāmies šobrīd un viss, ko dara Amerikas valdība tieši tagad, mums liekas kaut kas nenormāls. Katru dienu ir jaunas ziņas par to, kas notiek, un tās normālam cilvēkam nav saprotamas. Jā, man personīgi un pārējiem latviešiem, kas dzīvo šeit, ir bailes no kara, jo saprotam, ka tas var notikt. Lielākās bailes ir no tā, ka mēs neviens neko nespējam prognozēt un ka šobrīd notiekošajam nav apakšā nekādas loģikas. Redzam, ka divi cilvēki – Tramps un Putins visai pasaulei mēģina pierādīt, ka viņi ir kā dievi.”

Austrālijā dzīvojošā latviete stāsta, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Austrālija ir dāsni atbalstījusi ukraiņus ar ziedojumiem. Regulāri notikuši, piemēram, labdarības koncerti, kuros mērķtiecīgi vākti ziedojumi.

“Katrs, kā esam varējuši, no saviem līdzekļiem esam ziedojuši. Pie mums kopš kara sākuma ir atbraukuši daudzi bēgļi, visiem esam palīdzējuši. Tagad pēc šīm sarunām atbalsts noteikti atkal aktualizēsies, jo cilvēki sāks vairāk runāt un uztraukties. Protams, ka ne visi Austrālijā ir pret Amerikas šā brīža valdību. Man pašai draugu lokā ir cilvēki, kas vēlēšanu laikā atklāti pauda cerības, ka prezidents būs Tramps un būs jauna valdība. Tomēr, ņemot vērā to, kā Tramps līdz šim ir attiecies arī pret Austrāliju, es domāju, ka cilvēki, kas viņu atbalstīja, tagad saprot, ka ar viņu nevar slēgt nekādus līgumus, jo viņš ir neprognozējams. Domāju, ka tiem Amerikas vēlētājiem, kas pauda savu atbalstu Trampam, tagad būs liela vilšanās,” tā Ilze.

Attēls: canberratimes.com.au

Uzziņai:

Šī gada 24. februārī, kad apritēja 3 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Austrālijas Aizsardzības ministrija oficiāli pauda sēras par Ukrainas pilsoņu un aizstāvju dzīvību zaudēšanu un Krievijas brutalitātes nodarīto paaudžu upuriem. Oficiālajā paziņojumā Austrālija norā'dija, ka turpina stāvēt līdzās Ukrainai. "Mēs esam piešķīruši vairāk nekā 1,5 miljardus dolāru, lai palīdzētu Ukrainai sevi aizstāvēt, tostarp vairāk nekā 1,3 miljardu dolāru militārajam atbalstam, izmantojot svarīgu aprīkojumu kaujas laukam un Ukrainas spēku apmācību. Austrālijai jau kopš pirmās kara dienas ir bijis skaidrs, ka Krievijai un tiem, kas nodrošinās tās nelegālo iebrukumu, būs jāsaskaras ar sekām. (...) Austrālija vēlreiz aicina Krieviju nekavējoties izbeigt savu karu un pilnībā ievērot saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp attiecībā uz civiliedzīvotāju aizsardzību un attieksmi pret karagūstekņiem. Strādājot ar Ukrainu un mūsu partneriem, Austrālija atbalsta taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainai," teikts oficiālajā preses relīzē (2025. gada 24. februārī)

* ASV prezidents Donalds Tramps, viceprezidents Džeimss Deivids Venss piektdien, 28. februārī, Vašingtonā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai noslēgtu darījumu par retzemju metāliem.