Ikšķiles vidusskolas 6.C klase ieguvusi augsto 4.vietu 6.-7. klašu grupā!
Ogres Valsts ģimnāzijas 11. F klase 10.-12. klašu grupā ir izcīnījusi augsto 8. vietu, iekļūstot Latvijas labāko klašu desmitniekā, savukārt par uzvarētājiem šajā grupā un "Grand Prix" ieguvējiem kļuva RTU Inženierzinātņu vidusskola 12. A klase. 8.-9. klašu grupā uzvarētāju laurus plūca Rīgas Valdorfskolas 9. A klase, bet 6.-7. klašu grupā – Aizputes vidusskolas 7. B klase.
Šī gada “Čē Čē Čempionāts” tēma bija draudzība digitālajā laikmetā, īpašu uzmanību pievēršot klātienes draudzībai un savstarpējām attiecībām laikā, kad arvien lielāku lomu jauniešu ikdienā ieņem digitālā vide. Organizatori uzsver, ka čempionāta mērķis ir ne tikai veicināt klašu saliedētību un sadarbību, bet arī stiprināt jauniešu emocionālo labsajūtu un piederības sajūtu.
6.-7. klašu grupā TOP10 vietas ieguva:
1. vieta Aizputes vidusskola 7. B klase,
2. vieta Cēsu Valsts ģimnāzija 7. B klase,
3. vieta Madonas Valsts ģimnāzija 7. B klase,
4. vieta Ikšķiles vidusskola 6. C klase,
5. vieta Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 7. C klase,
6. vieta Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 7. D klase,
7. vieta Rīgas 49. vidusskola 7. B klase,
8. vieta Dobeles Valsts ģimnāzija 7. C klase,
9. vieta Saldus pamatskola 7. A klase,
10. vieta Salaspils 1. vidusskolas 6. C klase.
8.-9. klašu grupā TOP10 vietas ieguva:
1. vieta Rīgas Valdorfskola 9. A klase,
2. vieta Mārupes Valsts ģimnāzija 9. B klase,
3. vieta Jūrmalas Valsts ģimnāzija 8. B klase,
4. vieta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 9. VID klase,
5. vieta Stāķu pamatskola 8. klase,
6. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija 9. C klase,
7. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija 9. B klase,
8. vieta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 9. M1 klase,
9. vieta Nīcas vidusskola 9. B klase,
10. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija 8. B klase.
10.-12. klašu grupā TOP10 vietas ieguva:
1. vieta RTU Inženierzinātņu vidusskola 12. A klase,
2. vieta Mārupes Valsts ģimnāzija 12. B klase,
3. vieta Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 11. D klase,
4. vieta Rīgas Franču licejs 12. C klase,
5. vieta Rīgas Centra humanitārā vidusskola 11. C klase,
6. vieta Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 12. E klase,
7. vieta Valmieras Valsts ģimnāzija 10. A klase,
8. vieta Ogres Valsts ģimnāzija 11. F klase,
9. vieta Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 11. ID klase,
10. vieta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 10. KOM klase.
Kā ziņots iepriekš, visvairāk klašu finālā iekļuva no Siguldas Valsts ģimnāzijas (17 klases), Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (15 klases), Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas (14 klases) un Mārupes Valsts ģimnāzijas (13 klases). Savukārt Ķekavas vidusskola, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija un Salaspils 1. vidusskola bija pārstāvētas ar 11 klasēm katra. Reģionu griezumā visvairāk klašu finālā bija no Vidzemes (204) un Rīgas (117), kam sekoja Kurzeme (82), Zemgale (50) un Latgale (27).
“Čē Čē Čempionāts” jau 20. sezonu rīko “Tele2”, un šogad to atbalsta Ogres novada pašvaldība, biedrība “Papardes zieds”, “SEB banka”, Zaļās jostas kampaņa “Tīrai Latvijai”, veikalu tīkls “ELVI”, “Sadales tīkls” un programma “Piens un augļi skolai”.