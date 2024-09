Mūsdienīgākās Ogres novada ēkas tagad var iepazīt arī virtuāli

Izveidotās “virtuālās tūres” apskatāmas Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv attiecīgo iestāžu sadaļās, kā arī šeit:

Ogres Centrālā bibliotēka, kas tika atklāta 2021. gadā, ir daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrs, tajā atrodas ne vien augsta līmeņa bibliotēka, bet arī Dzimtsarakstu nodaļa. Ogres Centrālās bibliotēkas ēka būvēta ar līmētā koka konstrukciju tehnoloģiju, kas to ierindo kā vienu no pirmajām ar šādu metodi celtajām sabiedriskajām ēkām Latvijā. Divstāvu celtne ir tā dēvētā pasīvā ēka jeb ēka ar nulles enerģijas patēriņu, un tajā izmantoti daudzi inovatīvi risinājumi. Ogres Centrālās bibliotēkas ēka saņēmusi Grand Prix balvu konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2021”, atzīta par laureātu nominācijās “Koka būve” un “Publiska jaunbūve” skatē “Gada labākā būve Latvijā 2021” un energoefektīvāko publisko ēku konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023”, kā arī tika izvirzīta Starptautiskās bibliotēku asociācijas (IFLA) 2022. gada balvai kā viena no četrām pretendentēm uz gada labākās publiskās bibliotēkas titulu pasaulē.

2023. gada augustā Ogres pilsētas svētku laikā tika atklāta jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un Sporta arēna “Ogre”. Šī ir viena no modernākajām skolām Latvijā, kuras izbūvē liela uzmanība tika pievērsta videi draudzīgiem risinājumiem un energoefektivitātei. Ēkas plānojums veidots tā, lai sniegtu plašuma sajūtu un sasaisti ar ārtelpu. Sporta arēnā ir pieejamas gan stacionārās, gan pārvietojamās tribīnes, kopumā nodrošinot vietu līdz pat 1700 skatītājiem. Sporta kompleksa pamatā ir vieglatlētikas arēna ar skrejceliņiem un vieglatlētikas disciplīnu sektoriem, savukārt arēnas vidū atrodas dažādiem komandu sporta veidiem piemērots laukums. Sporta ēkā ierīkotas telpas arī cīņas treniņiem, trenažieru zāle, horeogrāfijas zāle un vingrošanas nodarbību zāle. Arī Ogres Valsts ģimnāzijas skolas un sporta ēka ieguvusi vairākas nozīmīgas godalgas, tostarp vienu no Grand Prix balvām konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2023”.

Ogres novada pašvaldība un Ogres novada Tūrisma informācijas centrs aicina izmantot iespēju ielūkoties Ogres Centrālās bibliotēkas, Ogres Valsts ģimnāzijas un Sporta arēnas “Ogre” telpās jaunā, vēl nebijušā veidā!