Kā informēja politiķis, notikuma vietā bija ieradusies arī Rīgas pašvaldības policija, kas uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Plašāku informāciju par apstākļiem policija sola sniegt pēc notikušā izvērtēšanas.
Ratnieks norādījis, ka šī situācija, viņaprāt, atspoguļo līdzšinējās imigrācijas politikas sekas un nepieciešamību valsts līmenī pieņemt stingrāku regulējumu. Viņš uzsvēra, ka lēmumi par imigrācijas politiku ir valdības un Saeimas kompetencē. Vienlaikus politiķis paudis nostāju, ka, kamēr Rīgas domes vadībā būs pārstāvēta Nacionālā apvienība, galvaspilsētā netiks būvētas mošejas.
Saskaņā ar Reliģisko organizāciju likumu reliģiskas aktivitātes publiskās vietās drīkst notikt ar pašvaldības piekrišanu, turklāt to laikā nedrīkst tikt pārkāpti sabiedriskās kārtības noteikumi.
Notikušais raisījis plašu rezonansi sabiedrībā un diskusijas par sabiedrisko kārtību, reliģisko brīvību un imigrācijas politiku Latvijā. Režisors un politiķis Alvis Hermanis sociālo tīklu platformā “Facebook” raksta: “Tas, kas šodien notika Purvciemā, Dārzciemā ir pavērsiena punkts Latvijas liktenim. Visi, kas redzējuši video par masveida Ramadāna rituālu, saprot, ka spēlītes ir beigušās.Šodien, šis ir kritiskais brīdis arī visiem latviešu māksliniekiem, kultūras darbiniekiem, arī garīdzniecībai. Visiem, kuri strādā ar garīgām lietām un atbildīgi par tautas garīgo nākotni.
Es vēršos pie visiem jums, kuri ir publiskas personas un kuru vārdos ieklausīsies. Es vēršos pie visu teātru aktieriem, arī JRT aktieriem. Jo īpaši – vīriešiem.
Šis ir izšķirošs brīdis mūsu tautai un te stilīga klusēšana jau būs nicināma un nepiedodama. Jums visiem ir skaļi jāpieprasa prezidenta un valdības atbildība nekavējoties pārtraukt migrācijas vilni, kas sācies. Jums jāuzņemas beidzot atbildība! Ja jūs visi tagad iznāksiet laukā un pateiksiet to publiski, tas mūs vēl var glābt.”
