Biļetes ar jau piemērotu atlaidi var nopirkt elektroniski "Vivi" tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē – vilcienu kustības sarakstā visiem šiem 23. maija reisiem biļešu cena jau ir norādīta ar 50% atlaidi. Biļetes ar atlaidi varēs iegādāties arī kasēs, taču gadījumā, ja konkrētajā pieturā kase būs slēgta, biļeti ar atlaidi konduktors noformēs vilcienā. Citas vilciena biļešu atlaides nesummējas ar Muzeju nakts akcijas atlaidi.
Ar vilcienu var sasniegt un bez maksas apmeklēt plašu muzeju klāstu ne tikai Rīgas centrā, Jūrmalā vai Liepājā, bet arī citviet. Iedvesmai uzņēmuma pārstāvji ir apkopojuši informāciju par vairākiem muzejiem, kuri no tuvākās vilciena stacijas pieejami nelielas pastaigas attālumā.
Skultes līnijā:
- muzejs “Dauderi” (Rīga, Zāģeru iela 7) – 10 min. no pieturas "Dauderi";
- Carnikavas Novadpētniecības centrs (Carnikava, Jomas iela 7) – 16 min. no pieturas "Carnikava".
Jelgavas līnijā:
- Ojāra Vācieša muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 19) – 10 min. gājienā no pieturas "Torņakalns";
- Jāņa Akuratera muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 6a) – 11 min. no pieturas "Torņakalns";
- Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Olaine, Jelgavas iela 9) – 12 min. no pieturas "Olaine";
- Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs (Jelgava, Akadēmijas iela 10) – 14 min. no pieturas "Jelgava";
- Jelgavas pils muzejs (Jelgava, Lielā iela 2) – 10 min. no pieturas "Jelgava".
Aizkraukles līnijā:
- Ogres Vēstures un mākslas muzejs (Ogre, Brīvības iela 36) – 8 min. no pieturas "Ogre";
- Daugavpils Kultūras pils Nacionālo kultūru centrs (Daugavpils, Varšavas iela 14) – 19 min. no pieturas "Daugavpils".
Siguldas līnijā:
- Cēsu muzejs (Cēsis, Pils laukums 9) – 10 min. no pieturas "Cēsis";
- Valmieras muzejs (Valmiera, Bruņinieku iela 1) – 33 min. no pieturas "Valmiera";
- Vienkoču parks un Kokamatniecības muzejs (Līgatnes pagasts, “Vienkoči”) – 31 min. no pieturas "Līgatne".
Tukuma līnijā:
- Ojāra Vācieša muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 19) – 10 min. gājienā no pieturas "Torņakalns";
- Jāņa Akuratera muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 6a) – 11 min. no pieturas "Torņakalns";
- Raiņa un Aspazijas vasarnīca (Jūrmala, Jāņa Pliekšāna iela 5-7) – 14 min. no pieturas "Majori";
- Tukuma Mākslas muzejs (Tukums, Harmonijas iela 7) – 18 min. no pieturas "Tukums I".