Mūziķis dzimis 1962.gada 10.oktobrī Daugavpilī. Andrejevs no 1986.gada bijis grupas "Opus Pro" kodolā kopā ar ģitāristu un dziesmu autoru Hariju Zariņu. Grupa izveidota 1986.gadā.
Komarovska norādīja, ka "Opus Pro" bija viena no populārākajām latviešu grupām 20.gadsimta 80. un 90.gados. Deviņdesmito gadu sākumā Andrejevs darbojies arī ASV, latviešu grupas "Riga” sastāvā. 2011.gadā pēc ilgstošas pauzes atgriezies uz skatuves, pēc tam aktīvi sadarbojies ar bijušo grupas biedru Zariņu, savu meitu Aiju Andrejevu, kā arī aktīvi koncertējis "Opus Pro" sastāvā.
Viņš piedalījies albumu "Dzimene", "Es eju tevi zagt", "Tu un es", "Stāsts Nr.13" ierakstos. 2015. gadā dažas Andrejeva dziesmas oriģinālizpildījumā tika iekļautas Zariņa albumā "Mīlas rokbalādes".
Pēc 25 gadiem, 2015.gadā, tika izdots grupas "Riga" 1990.gadā ASV ierakstītais albums "Riga in America", kura tapšanā mākslinieks piedalījās kopā ar Ainaru Virgu, Uldi Marhilēviču, Igo un Gunti Vecgaili.
Komarovska norādīja, ka informācija par atvadīšanos no mūziķa tiks izplatīta tuvākajās dienās.