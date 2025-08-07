Mūžībā devies Harijs Jaunzems

Harijs Jaunzems dzimis 1928. gada 21. janvārī, Rankas pagasta “Lācītēs” – Gaujas malā, un, pie ūdeņiem iesācies, cilvēka mūžs tika veltīts Daugavas krastiem.
Pēc Latvijas Valsts universitātes Mehānikas fakultātes Elektroenerģijas nodaļas absolvēšanas diplomētais speciālists 1952. gadā sācis strādāt Ķeguma HES, kur ieņēmis vairākus amatus līdz pat elektroceha priekšniekam, vēlāk strādājis Pļaviņu HES un elektroenerģijas ražošanas uzņēmuma “Daugavas HES kaskāde” galvenā inženiera amatā, bet 1977. gadā kļuva par Daugavas HES kaskādes direktoru. 1987. gadā turpināja darbu kaskādes ražošanas tehniskajā daļā hidroagregātu rekonstrukcijas jautājumos. Piedalījās Daugavas spēkstacijas muzeja izveidē, kura tapšanas idejas ierosinātājs ir tieši Harijs Jaunzems, jo viņu interesējusi ne tikai elektrība un tehnika, bet arī vēsture, un no 1996. gada bija šī muzeja direktors. No 1998. gada ir sabiedriski aktīvs pensionārs, un šajā laikā papildus nodevies atmiņu apkopošanai un nodošanai citām paaudzēm.
Kopš 1952. gada Harijs Jaunzems visu laiku dzīvojis Ķegumā, saistībā ar energosistēmu oficiāli nostrādājis 48 gadus.
Sava mūža laikā saņēmis vairāk kā 30 atzinības par priekšzīmīgi veiktiem darba pienākumiem, apbalvots ar ordeni “Goda zīme”, saņēmis PSRS Ministru padomes prēmiju, ieguvis LPSR Nopelniem bagātā enerģētiķa goda nosaukumu, 1997. gadā piešķirts tituls “Aizkraukles goda pilsonis”, 2008. gadā par darba ieguldījumu Ķeguma novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē saņēmis apbalvojumu “Ķeguma novada lepnums”, 2015. gadā par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirta Atzinības krusta Pirmās pakāpes goda zīme, 2019. gadā saņēmis Daugavas Savienības balvu par Daugavas ielejai raksturīgo kultūras vērtību, kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu, 2019. gadā par ieguldīto darbu saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvenergo” Gada balvu enerģētikā.
Visu mūžu Harijs Jaunzems ir aktīvi darbojies dažādās biedrībās, 15 gadus Harijs dziedājis vīru korī “Staburags”. Bijušajā Ķeguma novadā, pateicoties Harija Jaunzema iniciatīvai, dibināta Ķeguma novada pensionāru biedrība, bijis tās pirmais valdes priekšsēdētājs. Harijs Jaunzems sadarbībā ar Ķeguma novada pensionāru biedrību un pašvaldību organizējis vairākus kultūras pasākumus, tostarp atmiņu vakarus par Daugavas ietekmi uz Ķeguma novada vēsturi, HES celtniecību, Ķeguma HES paplašināšanos un citiem vēsturiski nozīmīgiem notikumiem. Pateicoties viņa idejai, izveidots Ķeguma muzejs bijušās Tomes skolas ēkā. Viņam vienmēr bija radoši ierosinājumi, kā uzlabot un pilnveidot pašvaldības darbu, un vienmēr rūpēja kādu paliekošu vērtību atstāt novadam svētku reizei un ikdienai.
Sporta dzīvē Harijs Jaunzems bija pārliecinošs, vienmēr labsirdīgs, uzmundrinošs komandas biedrs un sacensību konkurents.
Savā aizņemtībā atradis laiku arī rakstīšanai, Harijs Jaunzems ir autors un līdzautors vairākām grāmatām: 1996. gadā sarakstījis savu dzīves atmiņu grāmatu “Daugava un mēs”, bijis līdzautors un redaktors grāmatām “Pļaviņu hidroelektrostacija”, “Mūžu mūžos būs dziesma”, “Būvniecība Latvijā 100 gados”, “Latvijas enerģētikai 80 gadi”, u.c. Viena no pēdējām Harija Jaunzema sarakstītajām grāmatām, kas veltīta tieši Ķeguma spēkstacijas celtniecībai, ir “Tūkstoš un viena diena”.
Harija Jaunzema mūža ieguldījums Daugavas, Ķeguma, Ogres novada un Latvijas vērtību saglabāšanā, kopšanā un popularizēšanā ir nozīmīgs, ar paliekošu vērtību nākamajām paaudzēm.
Harij! Tu esi kā “Latvenergo” simbols! Kur vien paveras skats, visur mirdz un turpinās mirdzēt Tavas iedegtās lampiņas – kultūrā, sportā, pensionāru biedrībā, tehnoloģijās, visur. Paldies par iespēju sekot Tavam viedumam, paldies, ka ar savu enerģiju un degsmi esi mums Ceļvedis!
Izsakām visdziļāko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un skumju brīdī esam kopā ar Harija Jaunzema ģimeni viņu mūžībā pavadot.
Ķeguma senioru biedrība “Sudrabi”,
Sporta komandas biedri