Ceturtdiena, 09.10.2025 22:17
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:17
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 28. decembris, 2022 09:01

Mūžībā devies ilggadējs Ogresgala pamatskolas direktors Ojārs Sebris

ogresnovads.lv
Mūžībā devies ilggadējs Ogresgala pamatskolas direktors Ojārs Sebris
Otrdiena, 28. decembris, 2022 09:01

Mūžībā devies ilggadējs Ogresgala pamatskolas direktors Ojārs Sebris

ogresnovads.lv

25. decembrī pa zvaigžņu ceļu aizgājis kolēģis, ilggadējs Ogresgala pamatskolas direktors Ojārs Sebris. Vēlamies, lai ikviens dzird, redz un atceras direktoru Ojāru, tāpat kā viņš vienmēr atcerējās mūs visus.Labestība, atbildība un kārtīgs darba tikums ir vērtība, ko viņš ir ieaudzinājis savos kolēģos un audzēkņos. Direktoram aizejot mūžībā, pieminam to, ko viņš paveicis skolas un visu mūsu labā.

Atceramies 2000. gadu,  kad Ojārs Sebris atvēra jaunās skolas ēkas durvis un priecīgi smaidot aicināja mūs skolā. Esam pateicīgi par viņa ieguldīto darbu skolas tapšanā un attīstībā.

Ojāra erudīcija, ceļotprieks un interese par Latviju, vēsturi un sportu iedvesmoja arī mūs ceļot, piedalīties konkursos, izglītot sevi. Mums pietrūks viņa labo vārdu Zinību un Skolotāju dienā, kā tas bijis katru gadu. Mums pietrūks tik daudz...

Dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas krietni nodzīvotā mūža priekšā.

Ogresgala pamatskolas kolektīvs

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?