Atceramies 2000. gadu, kad Ojārs Sebris atvēra jaunās skolas ēkas durvis un priecīgi smaidot aicināja mūs skolā. Esam pateicīgi par viņa ieguldīto darbu skolas tapšanā un attīstībā.
Ojāra erudīcija, ceļotprieks un interese par Latviju, vēsturi un sportu iedvesmoja arī mūs ceļot, piedalīties konkursos, izglītot sevi. Mums pietrūks viņa labo vārdu Zinību un Skolotāju dienā, kā tas bijis katru gadu. Mums pietrūks tik daudz...
Dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas krietni nodzīvotā mūža priekšā.
Ogresgala pamatskolas kolektīvs