Ceturtdiena, 09.10.2025 20:33
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:33
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 28. septembris, 2021 13:25

Mūžībā devusies ārste Anita Jakovļeva (25.09.1953.-24.09.2021.)

Mūžībā devusies ārste Anita Jakovļeva (25.09.1953.-24.09.2021.)
Otrdiena, 28. septembris, 2021 13:25

Mūžībā devusies ārste Anita Jakovļeva (25.09.1953.-24.09.2021.)

No tevis tik daudz bija, ko gūt.Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Dzimusi 1953.gada 25.septembrī Nellijas un Ulda Reiteru ģimenē.


Skolas gaitas uzsākusi 1961.gadā Ērgļu vidusskolā, kuru absolvē 1972.gadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas, mācības turpināja Rīgas Medicīnas institūtā.
Pēc institūta beigšanas 1978.gadā, darba gaitas uzsāka Ogres RCS bērnu konsultācijā par iecirkņa pediatri un no 1979.gada 1.novembra strādāja arī par neonatologu dzemdību nodaļā.


1976.gada 17.septembrī ģimenē piedzimst dēls-Jānis. A.Jakovļeva bija precējusies ar Juriju Jakovļevu.


Dr. A.Jakovļeva ar lielu mīlestību un atbildības sajūtu rūpējās par jaundzimušo ārstēšanu un kopšanu. Sistemātiski cēla savu kvalifikāciju apmeklējot dažādus kursus un seminārus.Aktīvi piedalījās slimnīcas sabiedriskajā dzīvē. Līdz pēdējam mirklim veltot zināšanas, pieredzi un mīlestību Ogres rajona slimnīcas Dzemdību-ginekoloģijas nodaļas mazuļu aprūpē un bērnu ārstēšanā.


SIA "Ogres rajona slimnīca" kolektīvs izsaka līdzjūtību ārstes Anitas Jakovļevas tuviniekiem un draugiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?