Dzimusi 1953.gada 25.septembrī Nellijas un Ulda Reiteru ģimenē.
Skolas gaitas uzsākusi 1961.gadā Ērgļu vidusskolā, kuru absolvē 1972.gadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas, mācības turpināja Rīgas Medicīnas institūtā.
Pēc institūta beigšanas 1978.gadā, darba gaitas uzsāka Ogres RCS bērnu konsultācijā par iecirkņa pediatri un no 1979.gada 1.novembra strādāja arī par neonatologu dzemdību nodaļā.
1976.gada 17.septembrī ģimenē piedzimst dēls-Jānis. A.Jakovļeva bija precējusies ar Juriju Jakovļevu.
Dr. A.Jakovļeva ar lielu mīlestību un atbildības sajūtu rūpējās par jaundzimušo ārstēšanu un kopšanu. Sistemātiski cēla savu kvalifikāciju apmeklējot dažādus kursus un seminārus.Aktīvi piedalījās slimnīcas sabiedriskajā dzīvē. Līdz pēdējam mirklim veltot zināšanas, pieredzi un mīlestību Ogres rajona slimnīcas Dzemdību-ginekoloģijas nodaļas mazuļu aprūpē un bērnu ārstēšanā.
SIA "Ogres rajona slimnīca" kolektīvs izsaka līdzjūtību ārstes Anitas Jakovļevas tuviniekiem un draugiem.