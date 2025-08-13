Mūžībā devusies Latvijas tēlniece un pedagoģe Lūcija Kleine

Lūcijas Kleines dzīve ritēja radošu personu lokā - dzīvesbiedrs, gleznotājs Juris Ģērmanis, meita, gleznotāja Agnija Ģērmane, vīra brālis, gleznotājs Andrejs Ģērmanis (1941-2025). Savu mūžu un radošo enerģiju Lūcija Kleine veltīja jaunās mākslinieku paaudzes izaugsmei Rīgas Pionieru pilī (tag. Rīgas Skolēnu pils).
Kleine no 1957.gada studēja Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļā (tagadējā LMA), kuru absolvēja 1963.gadā.
No 1963.gada Kleine bija zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāja Ogres vidusskolā un vadīja arī Tēlotājas mākslas studiju Ogres kultūras namā.
No 1965.gada Kleine strādāja bijušajā Rīgas Pionieru pilī (RPP). Tolaik RPP Tēlotājas un lietišķās mākslas sektora vadītāja bija Spīdola Lejniece, un RPP lietišķās un tēlotājas mākslas sektorā darbojās dažādi pulciņi, tai skaitā dzintara apstrādes, keramikas, porcelāna apgleznošanas, ādas plastikas, suvenīru un rokdarbu, koktēlniecības un tēlotājas mākslas. Nodarbībās veidotie darbi tika eksponēti izstādēs Francijā, Japānā, Kubā, Zviedrijā, Čehijā, Slovākijā, ASV, Polijā un citviet.
Kleines RPP zīmēšanas pulciņa darbi 1970.gadā tika prezentēti Sčecinā, Polijā. 2015.gadā Kleines RPP zīmēšanas pulciņa audzēkņu bērnības darbi bija eksponēti izstādē "Sākums" Bolderājas Mākslas skolā.
Atvadīšanās no pedagoģes Kleines notiks 14.augustā plkst.13 Ogres pilsētas kapos.